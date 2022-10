Pernod Ricard profitiert von durstigen Urlaubern

Der französische Spirituosenhersteller Pernod Ricard hat in den Sommermonaten deutlich vom wieder anziehenden Geschäft im Reiseverkehr, schwachen Euro und höheren Preisen profitiert. In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Erlös um mehr als ein Fünftel auf 3,3 Milliarden Euro, wie das im Eurozonen-Auswahlindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mitteilte.

Wachstum lag bei 11 Prozent

Aus eigener Kraft - also ohne Preis-, Währungs- und Übernahmeeffekte - lag das Wachstum bei elf Prozent. Das war mehr als Analysten vermutet hatten. Höhere Preise trieben den Umsatz um sieben Prozent für das Auftaktquartal des Geschäftsjahrs 2022/23 nach oben; die restlichen Prozentpunkte des Wachstums steuerten positive Umrechnungseffekte infolge des schwachen Euro bei.

Die Geschäfte außerhalb Chinas seien auf dem besten Weg, Gewinne auf dem Vor-Corona-Niveau zu erzielen. Auch kauften Kunden größere Mengen an Alkohol. Der Produzent von Marken wie Mumm, Malibu und Havana Club konnte insbesondere in den USA höhere Preise durchsetzen. Zudem kam ihm der starke US-Dollar zugute, da bei der Umrechnung in Euro noch mehr übrig blieb.

Das Geschäft in Indien legte deutlich zu, weil Kunden dort verstärkt nach hochpreisigeren Produkten fragen. In China setzte Pernod Ricard fast ein Zehntel mehr um: Neben Preiserhöhungen profitierte das Unternehmen vom starken Yuan und einer starken Nachfrage, weil Kunden sich für das Mondfest eindeckten. Unterdessen kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Volumen von 500 bis 750 Millionen Euro an. Dieser solle im laufenden Geschäftsjahr durchgeführt werden.

Aktie gibt nach

Die Titel des im CAC40 gelisteten Spirituosenherstellers gaben am Donnerstagvormittag zwei Prozent nach, nachdem am morgen ein Ausbruch auf der Oberseite über den viel beachteten EMA50 im Tageschart misslang. (mit Material von dpa-AFX)