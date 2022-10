5 % Dividendenrendite! 2 Top-Aktien, bei denen man das nicht erwartet hätte!

5 % Dividendenrendite bei echten Top-Aktien kann ein attraktives Merkmal sein. Natürlich existieren in der aktuellen Marktphase viele Anteilsscheine, die einen solchen Wert bieten. Foolishe Investoren müssen jedoch die Spreu vom Weizen trennen, um die wirklichen Perlen zu identifizieren.

Für mich sind Fielmann (WKN: 577220) und Realty Income (WKN: 899744) zwei spannende Top-Aktien, bei denen das vor einem Jahr oder so niemand erwartet hätte. Blicken wir auf die jeweilige Ausgangslage. Natürlich gibt es Risiken, aber bei einer lediglich stabilen Dividende ein attraktives Renditepotenzial.

Fielmann: Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite!

Ja, Fielmann ist die erste Top-Aktie, die derzeit 5 % Dividendenrendite besitzt. Wenn das Management erneut 1,50 Euro je Aktie an die Investoren auszahlt, winken bei 29,98 Euro Aktienkurs gegenwärtig ziemlich genau 5,00 % Ausschüttungsrendite.

Was ist der Big-Deal bei der Fielmann-Aktie? Um es einfach auszudrücken: Das Management ist für das laufende Geschäftsjahr 2022 doch etwas pessimistischer. Es gibt durch das geringere Konsumklima wohl kein Ergebniswachstum. Sogar stagnierende bis rückläufige Ergebnisse je Aktie scheinen möglich. Verbraucher scheinen wohl sehr sensibel auf die Inflation zu reagieren, auch was Sehhilfen tangiert.

Im Geschäftsjahr 2021 kam die Fielmann-Aktie trotz COVID-19-Pandemie jedoch auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,69 Euro. Wenn wir im Jahr 2022 erneut einen solchen Wert sehen, so könnte die Dividende je Aktie nachhaltig bleiben. Zwar hat das Management während der Pandemie gezeigt, dass man in unsicheren Zeiten auch geneigt ist, die Dividende je Aktie zu kürzen. Trotzdem: Lediglich Konstanz könnte bei der Top-Aktie zu 5 % Dividendenrendite führen. Früher oder später ist es für mich wahrscheinlich, dass die Optikerkette eine solche Dividende aus dem operativen Erfolg wieder bezahlen kann.

Realty Income: Steigende Zinsen sind das Problem

Die zweite Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite ist zudem Realty Income. Dabei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der des Öfteren eine hohe Ausschüttungsrendite besitzt. Die starke Qualität führte in Zeiten niedriger Zinsen jedoch regelmäßig dazu, dass wir eher 4 % gesehen haben. Zwischenzeitlich sogar auch mal nur die 3 vor dem Komma.

Das, was sich verändert hat, sind jedoch lediglich die steigenden Zinsen. Operativ schaffte der REIT ein Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie (bereinigt) von ca. 10 % im Jahresvergleich. Konkret bedeutet das, dass sich die Wachstumsperspektiven und die Qualität kaum verändert hat. Eigentlich macht der Real Estate Investment Trust weiter wie bisher.

Konkret bedeutet das auch, dass das Management vierteljährlich die Dividende je Aktie ganz leicht erhöht hat. Ob es zu einer stärkeren Erhöhung noch im Jahr 2022 und zum Ende dieser Periode kommt? Durchaus möglich. Allerdings ist die Bewertung dieser Top-Aktie mit 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von unter 15 ziemlich attraktiv. Wer ein zuverlässiges passives Einkommen sucht, der kann hier einen näheren Blick riskieren.

Vincent besitzt Aktien von Fielmann und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

