EQS-News: ATOSS Software AG: Cloudgeschäft beflügelt auch im dritten Quartal die exzellente Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Konzern – Ausblick erneut bestätigt

Die ATOSS Software AG befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs und kann gemäß vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal erneut über Rekordwerte berichten. Der Konzernumsatz stieg in den ersten drei Quartalen um insgesamt 18 Prozent auf Mio. EUR 81,9 (Vj. Mio. EUR 69,5). Das operative Ergebnis erhöhte sich auf Mio. EUR 21,6 (Vj. Mio. EUR 18,6) bei einer EBIT-Marge von 26 Prozent (Vj. 27 Prozent). Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung der Umsätze aus Cloud & Subskriptionen, die zum 30. September 2022 mit 29 Prozent (Vj. 20 Prozent) erstmals den größten Umsatzanteil am Gesamtumsatz von ATOSS bilden. Vor dem Hintergrund der herausragenden Auftragsentwicklung und dem kontinuierlichen Ausbau des Cloudgeschäfts bekräftigt der Vorstand nochmals seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 und ist überzeugt, das Jahresende erneut mit Rekordwerten abzuschließen.

München, 24. Oktober 2022

Die ATOSS Software AG blickt gemäß vorläufigen Geschäftszahlen auf ein äußerst erfolgreiches drittes Quartal mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ergebnis zurück. Die dynamische Entwicklung der Gesellschaft konnte auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erneut eindrucksvoll gesteigert werden. Gerade die hohe Volatilität des aktuellen Umfelds hat zu einer deutlichen Steigerung der Relevanz von Digitalem Workforce Management für Unternehmen aller Branchen und Marktsegmente geführt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Nachfrage nach Workforce Management Lösungen des Münchner Softwarespezialisten insgesamt sehr erfreulich entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Auftragszahlen des ATOSS-Konzerns eindrucksvoll wider. So erhöhte sich der normalisierte Softwarelizenzauftragseingang in den ersten drei Quartalen um 43 Prozent auf insgesamt Mio. EUR 36,6 (Vj. Mio. EUR 25,6). Dabei entfielen Mio. EUR 26,6 (Vj. Mio. EUR 18,2) - d.h. 73 Prozent des gesamten Softwareauftragseingangs - auf den Bereich Cloud & Subskriptionen. Für das Geschäftsjahr 2021 lag der Anteil der Cloud-Auftragseingänge noch bei 68 Prozent. Der Ausbau des Cloudanteils führte in der Folge zu einer deutlichen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) um 80 Prozent auf nunmehr Mio. EUR 36,9 (Vj. Mio. EUR 20,5).

Beeindruckend ist zudem die Umsatzentwicklung des ATOSS Konzerns im Zeitraum Januar bis September 2022. In Summe stieg der Softwareumsatz in diesem Zeitraum sehr deutlich um 20 Prozent auf Mio. EUR 56,3 (Vj. Mio. EUR 47,0). Im Bereich Cloud & Subskriptionen erzielte ATOSS ein Umsatzplus von 75 Prozent auf Mio. EUR 24,0 (Vj. Mio. EUR 13,8). Damit stellt der Cloudumsatz – mit einem Anteil von 29 Prozent am Gesamtumsatz (Vj. 20 Prozent) - erstmals den höchsten Umsatzbeitrag im ATOSS Konzern dar. Zusammen mit den um 8 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 23,3 (Vj. Mio. EUR 21,6), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 34 Prozent auf Mio. EUR 47,3 (Vj. Mio. EUR 35,4) gewachsen. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse an den gesamten Umsatzerlösen – und damit das zentrale Schlüsselelement des künftigen Wachstums des ATOSS Konzerns – erhöhte sich in der Folge weiter deutlich und beläuft sich nun auf insgesamt 58 Prozent (Vj. 51 Prozent). Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten auf Mio. EUR 20,4 (Vj. Mio. EUR 18,0) ausgebaut werden.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 30. September 2022 mit 26 Prozent oberhalb der Prognose von 25 Prozent für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal lag die EBIT-Marge bei 27 Prozent. Bedingt durch diese sehr gute wirtschaftliche Entwicklung der letzten 9 Monate erhöhte sich auch die Liquidität gegenüber dem Vorjahr trotz der am 4. Mai 2022 erfolgten Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 1,82 je Aktie (in Summe Mio. EUR 14,5) um 15 Prozent auf Mio. EUR 56,2 (Vj. Mio. EUR 49,1).

Das Finanzergebnis stabilisierte sich in Folge von Umdisponierung in schwankungsärmere Anlagen im dritten Quartal. Hierdurch erhöhte sich das Nettoergebnis pro Aktie im dritten Quartal um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Im Neunmonatszeitraum erzielte der Konzern ein Nettoergebnis von Mio. EUR 13,7 (Vj. Mio EUR 12,7) bzw. Ergebnis pro Aktie in Höhe von EUR 1,73 (Vj. EUR 1,59).

Die Ergebnisse der ersten drei Quartale und die ungebrochene Fortsetzung des Momentums in der Cloud belegen erneut die starke Stellung von ATOSS im Markt für Workforce Management und das weitere Wachstumspotential des Münchner Softwarekonzerns.

Der Vorstand geht nunmehr davon aus, seine zu Jahresbeginn angehobene Prognose für das Gesamtjahr 2022 von Mio. EUR 110 Gesamtumsatz und einer EBIT Marge von jedenfalls über 25 Prozent leicht zu übertreffen.

Die zunehmende Cloud Fokussierung sowie eine verstärkte internationale Ausrichtung des Konzerns wird der Gesellschaft auch darüber hinaus langfristig nachhaltige Wachstumsperspektiven sichern. Dabei soll die EBIT Marge bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent ansteigen.



KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: 9-MONATSVERGLEICH IN TEUR

01.01.2022

- 30.09.2022 Anteil am

Gesamtumsatz 01.01.2021

- 30.09.2021 Anteil am

Gesamtumsatz Veränderung

2022 zu 2021 Umsatz 81.883 100% 69.533 100% 18% Software 56.270 69% 47.049 68% 20% Lizenzen 8.956 11% 11.692 17% -23% Wartung 23.275 28% 21.601 31% 8% Cloud & Subskriptionen 24.039 29% 13.756 20% 75% Beratung 20.444 25% 18.043 26% 13% Hardware 3.088 4% 3.321 5% -7% Sonstiges 2.081 3% 1.120 2% 86% EBITDA 24.564 30% 21.422 31% 15% EBIT 21.616 26% 18.566 27% 16% EBT 20.361 25% 18.769 27% 8% Nettoergebnis 13.749 17% 12.674 18% 8% Cash Flow 24.654 30% 24.035 35% 3% Liquidität (1/2) 56.242 49.069 15% EPS in Euro 1,73 1,59 9% Mitarbeiter (3) 679 612 11%

KONZERN-ÜBERBLICK NACH IFRS: QUARTALSENTWICKLUNG IN TEUR





Q3/22

Q2/22



Q1/22



Q4/21

Q3/21

Umsatz 28.310 27.571 26.002 27.534 23.807 Software 19.738 19.438 17.094 18.922 16.127 Lizenzen 2.872 4.036 2.048 5.485 3.615 Wartung 7.906 7.645 7.724 7.334 7.517 Cloud & Subskriptionen 8.960 7.757 7.322 6.103 4.995 Beratung 6.632 6.584 7.228 7.200 5.924 Hardware 1.102 915 1.071 1.052 1.262 Sonstiges 838 633 610 361 495 EBITDA 8.751 8.833 6.980 9.929 7.571 EBIT 7.763 7.843 6.010 8.678 6.590 EBIT-Marge in % 27% 28% 23% 32% 28% EBT 7.927 7.143 5.291 8.936 6.774 Nettoergebnis 5.455 4.749 3.545 6.669 4.416 Cash Flow 16.534 2.060 6.060 2.249 15.981 Liquidität (1/2) 56.242 40.605 54.709 50.360 49.069 EPS in Euro 0,68 0,60 0,45 0,84 0,55 Mitarbeiter (3) 679 650 646 630 612

(1) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige und langfristige sonstige finanzielle Vermögenswerte (Einlagen, Gold) zum Stichtag, bereinigt um Fremdmittel (Darlehen)

(2) Dividende von EUR 1,82 je Aktie am 04.05.2022 (TEUR 14.475); Dividende von EUR 1,67 je Aktie am 05.05.2021 (TEUR 13.282)

(3) zum Quartals-/Jahresende

ATOSS

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud oder On Premises. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei rund 12.000 Kunden in mehr als 50 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

ATOSS Software AG

Christof Leiber / CFO

Rosenheimer Straße 141 h

D-81671 München

Tel.: +49 (0) 89 4 27 71 – 0

Fax: +49 (0) 89 4 27 71 – 100