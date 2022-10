onvista Börsenfuchs: Für Anleger gibt’s gemischten Nachrichtensalat

Hallo Leute! Was gibt’s Neues? Jede Menge sogar, wenn man die Nachrichtenlage zum Wochenbeginn beobachtet. Wer sich bemüht, am Ball zu bleiben und mitzukriegen, was die Börsen bewegt (besser: bewegen kann), stellt aber schon nach kurzer Zeit enttäuscht fest, dass er von der Informationsflut förmlich überrollt (= überfordert) wird. Nehmen wir mal die erste Tageshälfte, meine Freunde, und zwar nur die veröffentlichten Agenturmeldungen ab 10:00 Uhr – da wird bekanntlich längst gehandelt. Nachfolgend in Kurzform und von mir ausgesucht, was der Anleger nach dem Frühstück verdauen muss. In Klammern dazu, wie die Infos beim Börsenfuchs spontan angekommen sind:

Europäischer Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Juni. (Das ist wirklich eine gute Nachricht).

Frankfurt Eröffnung: Dax im Plus – Anleger aber noch vorsichtig. (Hm … Achselzucken).

Habeck kündigt Entlastungen für Stromkunden spätestens im Januar an. (Das wird gut ankommen).

Markt Update: Dax kommt gut in spannende Woche. (Na, schaun wir mal).

ROUNDUP/Eurozone: Unternehmensstimmung auf tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. (Oh, oh, die nächste beschissene Konjunkturstatistik).

Börse Frankfurt-News: "Kurs auf 13.000 Punkte" (Wochenausblick). (Nix Besonderes).

Nur noch jeder Zweite kann aktuell noch sparen. (Kein Wunder …).

Hang Seng stürzt unter 16.000 Punkte – Tiefster Stand seit Juni 2009. (Weit weg, aber strahlt aus).

Chartanalyse: Dax scheitert am Vorwochenhoch. (Nicht schlimm).

Ökonomen-Stimmen zu Chinas Wachstumsdaten. Wirtschaftliche Erholung in China bleibt auf wackeligen Beinen. Wie das Pekinger Statistikamt am Montag mitteilte, legte das Wachstum im dritten Quartal um 3,9 Prozent zu. Damit wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht nur stärker als erwartet, sondern zeigte nach lediglich 0,4 Prozent im Vorquartal auch deutliche Zeichen der Erholung. (Hey, das wird viele Skeptiker positiv überraschen, denn China bleibt neben den USA ein wichtiger Wegweiser auch für unsere Wirtschaft – und damit für die Börsen. Oder diesmal nicht?).

Aktien Europa: Gewinne trotz schwacher Konjunkturdaten. (Die Börse will nach oben).

Ölpreise geben nach. (Gut so, ich habe noch ‘ne Ölheizung im Keller).

Und was macht der Dax? Kurz vor 14:00 Uhr. Unser Leitindex liegt deutlich höher und nähert sich der Marke von 13.000 Punkten. Wie hättet Ihr heute Vormittag gehandelt?