6,39 Euro Dividende: Bei dieser Dividendenaktie erst mein Anfang!

Es gibt eine Dividendenaktie, die mir gerade 6,39 Euro Dividende beschert hat. Okay, das klingt nach ziemlich … wenig. Es hilft zum Glück ein bisschen, dass es sich dabei um eine monatliche Ausschüttung handelt. Das heißt, dass ich auf ein Gesamtjahr hochgerechnet ca. 72 Euro bekomme. Vielleicht ein bisschen mehr.

Mein Plan ist jedoch, dass ich diese Dividende von 6,39 Euro noch verdopple, verdreifache oder gegebenenfalls sogar verzehnfache. Vielleicht auch noch mehr, je nachdem, welche Alternativen ich noch sehe. Die jetzige Ausschüttung ist jedenfalls erst der Anfang. Es dürfte kein Spoiler mehr sein, dass ich diese Dividendenaktie für ziemlich interessant halte.

Die Dividendenaktie, die mir 6,39 Euro Dividende bescherte!

Hinter den 6,39 Euro Dividende steckt übrigens STAG Industrial (WKN: A1C8BH). Es handelt sich auch dabei um einen Real Estate Investment Trust, der jedoch deutlich spezialisierter ist. Ein Immobilienportfolio bestehend aus Industrie- und Logistikimmobilien steckt hinter dem REIT. Trotzdem ist auch das verbunden mit jeder Menge Wachstumscharme und eben einer starken Ausschüttung.

STAG Industrial investiert in Waren- und Logistikzentren und andere industrielle und gewerbliche Projekte. Der größte Mieter ist Amazon mit einem relativen Anteil von 3,6 % der Erlöse. Das zeigt gleichermaßen, dass das Portfolio auch mit Blick auf die Mieterschicht sehr diversifiziert ist. Foolishe Investoren wissen das zu schätzen. Ein Klumpenrisiko ist nicht so attraktiv.

Aber kehren wir vielleicht zurück zu STAG Industrial als Dividendenaktie, es gibt schließlich mehr zu entdecken als meine 6,39 Euro Dividende. Der Real Estate Investment Trust schüttet im Moment jedenfalls 0,121667 US-Dollar pro Monat an die Investoren aus. Hochgerechnet auf ein Gesamtjahr entspricht das einer Dividendenrendite von knapp über 5 % bei den aktuellen Aktienkursen. Sonderlich viel Ausschüttungswachstum gibt es im Moment zwar nicht. Dafür jedoch gemessen an den letzten Funds from Operations je Aktie von 0,56 US-Dollar ein moderates Ausschüttungsverhältnis von ca. 65 %. Genügend Platz und Sicherheit ist daher noch vorhanden.

STAG Industrial ist nicht nur eine starke Dividende wichtig, nein, sondern das Management investiert auch konsequent in weiteres Wachstum. Zuletzt wuchsen die Funds from Operations je Aktie zum Beispiel um 7,7 % auf verwässerter Basis. Mit einem Kurs-FFO-Verhältnis in Höhe von 12,6 erscheint die Bewertung durchaus attraktiv.

Für mich: Weiterhin ein Kauf

STAG Industrial ist für mich daher weiterhin ein Kauf. Die bisherigen 6,39 Euro Dividende, die mir die Dividendenaktie beschert, sind daher lediglich der Startpunkt. Insbesondere mit mehr als 5 % Dividendenrendite sehe ich einen weiteren Kauf bereits vor mir. Die defensive Klasse und auch die operative Sicherheit, was die Ausschüttungen angeht, sind für mich ein gutes Zeichen.

Trotzdem könnte die Bewertung mit steigenden Zinsen noch tiefer sinken, auch das sollten wir als Foolishe Investoren im Blick behalten. Da ich diese Position jedoch noch sukzessive ausbauen möchte, ist das eigentlich nicht die schlechteste Marktlage, um weiter zu investieren und mir eine qualitative Ausschüttung sichern zu können.

Der Artikel 6,39 Euro Dividende: Bei dieser Dividendenaktie erst mein Anfang! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von STAG Industrial. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und Stag Industrial.

