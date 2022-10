EQS-News: ecotel communication ag: Strategische Fokussierung auf 'cloud & fiber“ nach Verkauf der Unter-nehmensbeteiligung an der easybell GmbH

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Verkauf

ecotel communication ag: Strategische Fokussierung auf 'cloud & fiber“ nach Verkauf der Unter-nehmensbeteiligung an der easybell GmbH



25.10.2022 / 16:48 CET/CEST

Vereinbarung über den Verkauf der 50,9%igen Beteiligung an der easybell GmbH

Erlös von 55,5 bis 56,5 Mio. EUR (nach Abzug von Transaktionskosten) erwartet

Netto-Finanzvermögen wächst voraussichtlich auf mehr als 70 Mio. Euro

Beschleunigtes Wachstum durch Fokussierung auf skalierbare Cloud-Telefonie- und Breitband-Dienste für Geschäftskunden

Ausbau der Marktanteile durch organisches und anorganisches Wachstum geplant

Evaluation aller Optionen zur Steigerung des Shareholder-Value

Düsseldorf, 25. Oktober 2022



Die ecotel communication ag, einer der führenden deutschen Anbieter moderner Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden, hat heute die Veräußerung der Unternehmensbeteiligung an der easybell GmbH bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Vollzugsbedingungen und wird noch in diesem Jahr abgeschlossen.



Wie bereits zu Jahresbeginn kommuniziert, wurden die strategischen Ausrichtungen aller Geschäftsbereiche überarbeitet. Für die weitestgehend unabhängig agierende easybell GmbH stand hierbei vor allem die Expansion in angrenzende europäische Länder im Fokus.



„Durch die Integration der easybell in die Dstny-Gruppe, die mit ihrem komplementären Geschäftsmodell bereits heute pan-europäisch aufgestellt ist, wird der Markteintritt außerhalb Deutschlands als Grundlage für das weitere Wachstum von easybell deutlich erleichtert“, sagt Markus Hendrich, CEO von ecotel.



Im Rahmen der Vereinbarung wird ecotel langfristig TK-Vorleistungen für easybell und Dstny in Deutschland erbringen und sichert sich hierdurch zusätzliche Umsätze in Höhe von ca. 6 Mio. EUR p.a.



Mit Abschluss der Transaktion (Closing) werden ecotel, nach Abzug von Beratungs- und Transaktionskosten, zusätzliche Mittel in einer Größenordnung von 55,5 bis 56,5 Mio. EUR zufließen. Neben dem operativen Jahresergebnis sowie dem Einmaleffekt aus dem Verkauf von Nutzungsrechten an Internetressourcen wird das Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Korridor von 68 bis 75 Mio. EUR erreichen. Das Netto-Finanzvermögen des Konzerns wird auf mehr als 70 Mio. EUR ansteigen, nachdem es am 30.06.2022 noch 23,9 Mio. EUR betrug und im Juli die Dividende in Höhe von 7,9 Mio. EUR an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.



Mit dem zusätzlichen finanziellen Freiraum wird ecotel nun fokussiert das Wachstum der Segmente Geschäftskunden und Wholesale vorantreiben und dabei den Unternehmensschwerpunkt auf die beiden wesentlichen Wachstumstreiber im deutschen Telekommunikationsmarkt der nächsten Jahre legen: Cloud-Telefonie („cloud“) und Breitbanddienste („fiber“) für Geschäftskunden.



„Der Stellenwert von flexiblen und skalierbaren, cloud-basierten Telefonielösungen, sowie der Bedarf nach zuverlässigen Gigabit-Bandbreiten hat in Deutschland stark angezogen. Beide Geschäftsfelder versprechen in den kommenden 5 Jahren ein hohes Marktwachstum, weshalb es der ideale Zeitpunkt für ecotel ist, sich Marktanteile in diesen beiden Feldern zu sichern“, so Hendrich weiter.



Der mit der Entkonsolidierung der easybell-Gruppe einhergehende Rückgang des Konzern-EBITDA wirkt sich - aufgrund der 50,9%igen Beteiligungsstruktur - ab 2023 nur anteilig im Konzernergebnis aus. In den nächsten Jahren kann dieser Ergebniseffekt durch das geplante Wachstum somit mehr als kompensiert werden.



Im Hinblick auf die strategische Fokussierung auf Cloud- und Datendienste für Geschäftskunden ist geplant, das organische Wachstum zu forcieren sowie mögliche Optionen für zusätzliches anorganisches Wachstum zu evaluieren.



Darüberhinausgehende Mittel werden gezielt zur Steigerung der Attraktivität der ecotel-Aktie sowie dem Shareholder-Value verwendet. Hierzu prüft die Gesellschaft alle Optionen, wie die Zahlung einer erneuten Sonderdividende und/oder die Initiierung eines neuen Aktienrückkaufprogramms. Voraussichtlich mit der Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2022 wird die Gesellschaft im März 2023 konkrete Vorschläge hierzu veröffentlichen.



Die beiden Gesellschafter, ecotel communication ag und consultist GmbH, wurden bei der Transaktion beraten von Noerr und CASE Corporate Finance.



Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf „cloud & fiber“ im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 225 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 20.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Glasfaserdiensten.



Hinweis:

