Trading-Chance Adobe: Doppeltief vollendet, jetzt kann wieder etwas vorangehen

Die Adobe-Aktie war jahrelang in einem scheinbar unerschütterlichen Aufwärtstrend … und das zu Recht. Doch im bisherigen Verlauf dieses Jahres hatte sich der Kurs glatt halbiert … und hat jetzt nicht nur eine niedrigere Bewertung als früher zu bieten, sondern auch ein Doppeltief, das die Wende einläuten könnte. Eine Trading-Chance Long.

Viele der großen US-Big Techs veröffentlichen in diesen Tagen ihre Quartalsergebnisse. Die von Adobe Inc. (vormals Adobe Systems) liegen jedoch schon über einen Monat vor, denn der Software-Riese hat ein verschobenes Geschäftsjahr, das immer am 30. November endet. Was Adobe da am 15.9. vorlegte, sorgte für einen Crash in der Aktie. Doch langsam haben sich die Anleger offenbar beruhigt. Warum auch nicht, denn ob die im September vorgelegten Daten wirklich ein Problem sind, ist zumindest diskutabel.

Das Problem heißt „Figma“

Die eigentlichen Quartalsergebnisse waren zwar hinter der Durchschnitts-Prognose der Analysten zurückgeblieben, lagen aber beim Umsatz ebenso wie beim Gewinn höher als im Vorjahresquartal. Dass Adobe weiter wächst, ist also bestätigt und somit kein Grund, warum die Anleger die Aktie nach den Zahlen im September fallen ließen wie eine heiße Kartoffel. Es war eine Nachricht, die parallel zu den Quartalszahlen kam, die den Crash auslöste:

Adobe Inc. will die Software-Design-Plattform Figma übernehmen. Eine gute Ergänzung für Adobe, darüber dürften sich die Investoren einig gewesen sein. Es war der Preis, der die Akteure entsetzte: Man will für Figma sagenhafte 20 Milliarden US-Dollar bezahlen, mehr, als Adobes Umsatz im laufenden Geschäftsjahr betragen wird, den die Experten auf 17,6 Milliarden schätzen. Aber ob dieser Preis rechtfertigt, dass die Aktie seit Vorlage der Meldung am 15. September in der Spitze um 26 Prozent fiel, nachdem der Kurs ohnehin schon weit unter dem bisherigen, im vergangenen November bei knapp 700 US-Dollar erreichten Rekordhoch notierte?

Perfektes Doppeltief vollendet

Diejenigen, die in den vergangenen Wochen zugriffen, sagen nein … und ihre Argumente haben etwas für sich: Mittlerweile ist die Adobe-Aktie ungewöhnlich günstig bewertet. In den vergangenen Jahren pendelte das Kurs/Gewinn-Verhältnis zwischen 40 und 60, aktuell liegt es für die 2022er-Gewinnschätzung bei gerade einmal 23. Klar, immerhin fiel die Aktie deutlich, während der Unternehmensgewinn weiter zulegt. Hinzu kommt, dass das Einsammeln der Aktie nicht nur eine Bodenbildung nach sich zog, sondern diese auch vollendet wurde.

Es entstand ein perfekt ausgebildetes Doppeltief, das gestern Abend durch den Ausbruch über dessen Nackenlinien-Zone vollendet wurde. Natürlich warten zahlreiche potenzielle Widerstandslinien auf die Aktie, aber das ist nach einer Trendwendeformation im Anschluss an einen langen und weitreichenden Abstieg des Kurses ja nicht anders zu erwarten. Die günstige Bewertung kann die Aktie mittelfristig recht weit nach oben tragen. Und sollten andere Big Techs mit ihren Zahlen enttäuschen, kann das leicht dazu führen, dass Investoren Kapital in Richtung Adobe umschichten. Man braucht womöglich ein wenig Geduld für einen solchen Long-Trade, nicht zuletzt, weil der Gesamtmarkt weiterhin mittelfristig nach unten weist, aber diese Geduld könnte sich lohnen!

Mit moderatem Hebel auf die Aufwärtswende setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 216,442 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,12. Den Stop Loss würden wir bei 291 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 0,9860 einem Kurs von ca. 7,55 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Adobe lautet HG5JU9.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 328,98 US-Dollar, 338,00 US-Dollar, 361,72 US-Dollar

Unterstützungen: 305,50 US-Dollar, 276,60 US-Dollar, 274,73 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Adobe Inc.

Basiswert Adobe Inc. WKN HG5JU9 ISIN DE000HG5JU98 Basispreis 216,442 US-Dollar K.O.-Schwelle 216,442 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,12 Stop Loss Zertifikat 7,55 Euro

