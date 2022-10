EQS-News: Clean Logistics SE: Niedersächsischer Umweltminister Olaf Lies überreicht Clean Logistics SE Förderbescheid über rund 7,6 Mio. Euro für geplantes Entwicklungsprojekt

EQS-News: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Clean Logistics SE: Niedersächsischer Umweltminister Olaf Lies überreicht Clean Logistics SE Förderbescheid über rund 7,6 Mio. Euro für geplantes Entwicklungsprojekt



26.10.2022 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung Niedersächsischer Umweltminister Olaf Lies überreicht Clean Logistics SE Förderbescheid über rund 7,6 Mio. Euro für geplantes Entwicklungsprojekt

Hamburg, 26. Oktober 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) erhält für ein für die Jahre 2023 bis 2025 geplantes Entwicklungsprojekt als ersten Baustein eine Förderung durch das Land Niedersachsen. Die Clean Logistics Technology GmbH (CLT) und XPANSE Powertrain GmbH (XPANSE), 100%ige Tochtergesellschaften der Clean Logistics SE, haben heute durch Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen, einen Bewilligungsbescheid über eine Förderung in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz überreicht bekommen. Ziel des gemeinschaftlichen Projekts „Battery Electric Truck with H 2 Range-Extender“ (BETH 2 REX) mit dem Institut für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (IMN) der TU Braunschweig ist die Entwicklung eines neuartigen elektrischen Fahrzeugkonzepts für mittelschwere Lkw. Von der Gesamtsumme von circa 7,6 Mio. Euro erhält XPANSE Zuwendungen in Höhe von circa 5,5 Mio. Euro, CLT rund 1,6 Mio. Euro und das IMN circa 0,5 Mio. Euro. Das Projekt hat Gesamtkosten in Höhe von 13,1 Mio. Euro und eine voraussichtliche Laufzeit bis Mitte 2025. Die Umsetzung des Projekts ist Teil der Entwicklungsstrategie der Gruppe. Die Durchführung des Projekts und auch der Bewilligungsbescheid stehen unter dem Vorbehalt, dass die Clean Logistics SE die weiteren 50 % der Projektkosten aus noch aufzunehmendem Eigen- oder Fremdkapital finanziert. Ziel des Projekts sind ferner die Entwicklung und der Bau von bis zu fünf Prototypen der mittelschweren Lkw-Klasse mit einem elektrischen Antriebskonzepts, das mit einem skalierbaren Wasserstoff-Brennstoffzellensystem als Range-Extender oder Hauptenergiequelle ausgestattet wird. Dieser Fahrzeugtyp kann dank seiner Leistungsfähigkeit, dem emissionsfreien Antrieb und insbesondere seiner niedrigen Geräuschemissionen im urbanen und regionalen Verteilerverkehr rund um die Uhr zum Einsatz kommen. Die Fahrzeuge sollen dazu aktiv im Verteilerverkehr eingesetzt und erprobt werden. Neben der Entwicklung der Prototypen soll eine mögliche Serienfertigung bereits konzeptionell vorbereitet werden. Olaf Lies, Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen: „Wir müssen dringend den CO2-Ausstoß im Verkehr senken, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dazu brauchen wir nicht nur Konzepte im Pkw-Bereich, sondern alternative Antriebe für alle Fahrzeugklassen – so auch im Güterverkehr. Es gibt derzeit keinen Hersteller auf dem Markt, der mittelschwere Lkw mit brennstoffzellenelektrischem Antrieb als Serienfahrzeug anbietet. Aber da müssen wir unbedingt hin. Wir brauchen jedoch keine Einzellösungen oder Umbauten, sondern ein universell praktikables Konzept. Ich freue mich, dass ein Projekt aus Niedersachsen hier vorangeht und dass wir es mit Landesmitteln unterstützen können.“ Florian Brandau, Mitbegründer und Geschäftsführer der XPANSE Powertrain GmbH und CTO der Clean Logistics SE: „Wir freuen uns sehr über die Förderung des Landes Niedersachsens. Unser Ziel ist es, dem blinden Fleck des emissionsfreien Güterverkehrs bei mittelschweren Lkw schnellstmöglich mit serienreifen Fahrzeugen entgegenzuwirken. Was zählt, sind Geschwindigkeit und kosteneffiziente Lösungen, um schnellstmöglich diese Lücke zu schließen. Nur so können wir den CO2-Ausstoß im Straßenverkehr deutlich reduzieren und einen maßgeblichen Beitrag für saubere und lebenswerte urbane Lebensräume schaffen und den Güterverkehr in ein grünes Zeitalter führen.“ Als Entwicklungsgesellschaft zur Schaffung von zukunftsfähigen Antriebssystemen wird die XPANSE die technische Architekturentwicklung und Systemdefinition verantworten und die Inbetriebnahme steuern. Die CLT übernimmt die Prototypenfertigung sowie Qualitätssicherung und verantwortet die Komponentenbeschaffung. Über Clean Logistics Die börsennotierte Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) ist „Enabler“ und Technologieführer der Mobilitätswende von Nutzfahrzeugen. Als Produzent von Zero-Emission-Trucks und -Bussen führt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg seine Kunden aus Transport, Logistik und Schwerlastverkehr in eine emissionsfreie Zukunft. Dies wird durch die eine vollständige Dekarbonisierung des Antriebs von Bestands- und Neufahrzeugen ermöglicht. Die mit brennstoffzellenelektrischen Antriebssystemen unter Nutzung von Wasserstoff als Energiespeicher ausgestatteten Fahrzeuge werden in eigenen Produktionsstätten gefertigt. Clean Logistics verfolgt dabei das Ziel, ihre Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig zu gestalten. Durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios stärkt Clean Logistics SE die Marktfähigkeit ihrer innovativen, sicheren und langlebigen Lösungen. Zur Clean Logistics SE gehören neben dem niederländischen Truckhersteller GINAF Trucks Nederland B.V. die Töchterunternehmen E-Cap Mobility GmbH, die XPANSE Powertrain GmbH sowie die Clean Logistics Technology GmbH. Ansprechpartnerin bei Clean Logistics: Leonie Behrens Trettaustraße 32 21107 Hamburg Telefon: +49 (0)162 2054744 E-Mail: press@cleanlogistics.de Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien: edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

E-Mail: ir@cleanlogistics.de

26.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com