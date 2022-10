GOLD - Kleine Rally in Vorbereitung

Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.663,33 $ (JFD Brokers)

Seit Juli morpht der Abwärtstrendkanal in ein bullisches Keilmuster. Innerhalb des zuspitzenden Keils hätte der Goldpreis durchaus noch Spielraum nach unten. Mit dem dünnen grauen Prognosepfeil in der beigefügten Prognoseskizze deute ich an, wie eine charttechnisch regelkonforme Auflösung des Bullkeils aussehen würde. Der Zielbereich aus dem Keil liegt bei 1.790-1.800 USD. Ich arbeite gerne mit Triggermarken. Im vorliegenden Fall ist die Ermittlung einer solchen Preismarke derzeit noch schwierig. Wie dem auch sei, ich denke, dass die Information einer voraussichtlich kurz bevorstehenden überschaubaren Erholung im Goldpreis, nützlich ist.

Gold

