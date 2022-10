IRW-News: Cartier Iron Corp. : Cartier Iron erwirbt ein Silberprojekt im Departement Potosi, Bolivien, und setzt die Aktienkonsolidierung und Namensänderung in Cartier Silver Corporation fort

IRW-PRESS: Cartier Iron Corp. : Cartier Iron erwirbt ein Silberprojekt im Departement Potosi, Bolivien, und setzt die Aktienkonsolidierung und Namensänderung in Cartier Silver Corporation fort

Toronto, Ontario, 26. Oktober 2022 - Cartier Iron Corporation (CSE: CFE) ("Cartier Iron" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es am 25. Oktober 2022 eine Absichtserklärung (das "Abkommen") unterzeichnet hat, um eine 100 %-Beteiligung am Projekt Chorrillos zu erwerben, das aus zwei separaten Grundstücken besteht, die als das Gonalbert-Bergbaugebiet und das Felicidad-Bergbaugebiet bekannt sind und sich im Süden Boliviens etwa 15 bis 20 km südöstlich des Silber-Zinn-Polymetallprojekts Iska Iska von Eloro Resources Ltd. befinden.

Das Abkommen

Gemäß der Vereinbarung wurde der 98%igen bolivianischen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Minera Cartier Bolivia S.R.L. (Cartier Bolivia"), das Recht eingeräumt, eine 100%ige Beteiligung am Projekt Chorrillos zu erwerben, indem sie stufenweise Zahlungen in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen US-Dollar an die Verkäufer und Rechtsinhaber leistet:

1. Erste Zahlung. US $80.000 sechs Monate nach Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zwischen Cartier Bolivia und den Verkäufern und Rechteinhabern des Chorrillos-Projekts, die innerhalb von 30 Tagen nach Unterzeichnung der Vereinbarung (das "Lieferdatum") abgeschlossen werden muss;

2. Zweite Zahlung. US $220.000 ein Jahr nach dem Lieferdatum;

3. Dritte Zahlung. US $500.000 zwei Jahre nach dem Lieferdatum;

4. Vierte Zahlung. US $700.000 drei Jahre nach dem Lieferdatum;

5. Fünfte Zahlung. US $1.000.000 vier Jahre nach dem Lieferdatum;

6. Sechste Zahlung. US $2.000.000 fünf Jahre nach dem Lieferdatum.

Das Chorrillos-Projekt

Das Bergbaugebiet "GONALBERT" besteht aus zehn Gittern mit einer Fläche von 2,5 km² und liegt 15 km südöstlich von Iska Iska. Auf dem Grundstück ist eine kleine handwerkliche Mine in Betrieb, in der Silber aus einer Bleiglanzader gewonnen wird. Geologisch gesehen liegt das Grundstück unter dazitischen Domen und Stollen aus dem Miozän, die in Sedimente aus dem Ordovizium eingedrungen sind und wahrscheinlich eine kollabierte Caldera mit einem Durchmesser von 1-2 km darstellen. Die Alteration ist auf dem Grundstück weit verbreitet, wobei die Sulfidmineralisierung in Form von Adern, Aderbrekzien, Stockworks, Äderchen und Disseminationen auftritt. In Oberflächennähe ist das Gestein stark oxidiert. Die Mineralisierung scheint Teil eines ausgedehnten epithermalen Silber-Blei-Zink-Systems mit mittlerer bis hoher Sulfidierung zu sein, das mit Vulkanismus und Caldera-Bildung in Zusammenhang steht. Im Tal wurden auch Vorkommen von Zinn und Wolfram gemeldet. Auf dem Grundstück wurden bisher nur wenige moderne Explorationsarbeiten durchgeführt und es wurden noch nie Bohrungen vorgenommen.

Das Bergbaugebiet "FELICIDAD" besteht aus vier Gittern mit einer Fläche von 1 km² und liegt etwa 5 km südöstlich des Gonalbert-Bergbaugebiets. Bei Felicidad ist das Hauptstrukturmerkmal ein kegelförmiger, stark ausgelaugter und oxidierter Hügel, der von den Einheimischen als "pequeño Cerro Rico" oder kleiner reicher Hügel bezeichnet wird. In der Vergangenheit wurden im handwerklichen Bergbau silberhaltige Bleiglanzadern und Aderbrekzien abgebaut. Das geologische Umfeld ähnelt dem Gonalbert-Bergbaugebiet mit einem intensiv mineralisierten epithermalen System mit mittlerer bis hoher Sulfidierung und einer markanten oxidierten Kappe. Auf dem Grundstück wurden noch nie Bohrungen durchgeführt.

Cartier Iron plant auf beiden Grundstücken ein Programm mit geologischen Kartierungen, geophysikalischen Untersuchungen, der Entnahme von Proben aus historischen Abbaustätten und Gräben, gefolgt von Diamantbohrungen.

Aktienkonsolidierung und Namensänderung

Auf der Jahres- und außerordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens am 30. Juni 2021 (die "Versammlung") genehmigten die Aktionäre eine vorgeschlagene Konsolidierung der Anzahl der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Cartier Iron auf der Grundlage von einer neuen Stammaktie für bis zu fünf alte, derzeit ausstehende Stammaktien (die "Konsolidierung"), wobei das tatsächliche Konsolidierungsverhältnis vom Board of Directors des Unternehmens festgelegt wird. Das Board of Directors ist der Ansicht, dass die Konsolidierung die Fähigkeit von Cartier Iron erleichtern wird, Finanzierungen für das Betriebskapital und die Exploration und Erschließung seiner Grundstücke vorzunehmen, und beschloss, die Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von einer neuen Stammaktie für jeweils fünf alte, derzeit ausstehende Stammaktien zu konsolidieren. Mit dem Inkrafttreten der Konsolidierung würden die 140.081.138 derzeit emittierten und ausstehenden Stammaktien zu etwa 28.016.227 emittierten und ausstehenden Stammaktien nach der Konsolidierung konsolidiert werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Änderungsartikel gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) einzureichen, um die Konsolidierung durchzuführen und eine Namensänderung in Cartier Silver Corporation vorzunehmen, sobald alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen. Für jene Aktionäre, die ihre Aktien über Investmenthändler und andere Vermittler halten, wird die Konsolidierung automatisch über diese Händler und Vermittler durchgeführt. An Aktionäre, die auf ihren eigenen Namen eingetragene Aktien halten (jeder ein "eingetragener Aktionär"), wird das Unternehmen Übermittlungsbriefe senden, mit denen die eingetragenen Aktionäre ihre Aktienzertifikate an die Register- und Transferstelle des Unternehmens, die TSX Trust Company, übermitteln und im Gegenzug neue Zertifikate erhalten, die die Anzahl der Stammaktien nach der Konsolidierung repräsentieren, auf die der jeweilige Aktionär aufgrund der Konsolidierung Anspruch hat. Ein neues Aktienzertifikat wird einem eingetragenen Aktionär erst dann ausgehändigt, wenn der eingetragene Aktionär seine derzeit ausgegebenen Zertifikate für Stammaktien zurückgegeben hat. Bis zur Einreichung gilt jedes Aktienzertifikat, das zuvor alte Stammaktien repräsentierte, für alle Zwecke als die Anzahl von Stammaktien nach der Konsolidierung, auf die der betreffende Inhaber aufgrund der Konsolidierung Anspruch hat.

Im Zusammenhang mit der Konsolidierung werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben; sollte ein Aktionär infolge der Konsolidierung Anspruch auf eine Bruchteilsaktie haben, wird dieser Bruchteil annulliert und der Aktionär erhält eine Anzahl von Nachkonsolidierungs-Stammaktien, abgerundet auf die nächste ganze Zahl von Nachkonsolidierungs-Stammaktien.

Die Konsolidierung wird für einen Aktionär, der Stammaktien als Kapitalvermögen hält, weder zu einem Kapitalgewinn noch zu einem Kapitalverlust gemäß dem kanadischen Einkommensteuergesetz führen. Die bereinigte Gesamtkostenbasis des Aktionärs für seine neuen Stammaktien unmittelbar nach der Konsolidierung entspricht der bereinigten Gesamtkostenbasis für seine Stammaktien unmittelbar vor der Konsolidierung.

Die Gesellschaft wird nach der Konsolidierung dasselbe Tickersymbol beibehalten.

Qualifizierte Person

Dr. Bill Pearson, P.Geo., leitender technischer Berater von Cartier Iron und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den geologischen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Cartier Iron Corporation

Cartier Iron ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung bedeutender Eisenerzvorkommen in Quebec, einer Goldliegenschaft in der Provinz Neufundland und Labrador sowie einer Silberliegenschaft in Bolivien konzentriert. Zu den Eisenerzprojekten des Unternehmens gehören die Gagnon Holdings in der südlichen Labrador Trough-Region in Ost-Zentral-Quebec. Das Goldgrundstück Big Easy befindet sich im epithermalen Goldgürtel Burin Peninsula in der Zone Avalon im Osten Neufundlands und das Unternehmen gab vor kurzem bekannt, dass es mit dem Erwerb eines Silbergrundstücks, dem Projekt Chorrillos, im Süden Boliviens fortfährt.

Bitte besuchen Sie die Website von Cartier Iron unter www.cartieriron.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Thomas G. Larsen

Geschäftsführender Direktor

+1 (416) 360-8006

Jorge Estepa

Vizepräsident

+1 (416) 360-8006

Die CSE hat diese Mitteilung weder überprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Entwicklungen oder Ergebnisse erheblich von den in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" genannten abweichen können.

Cartier Iron Corporation

20 Adelaide Street East, Suite 200

Toronto, Ontario M5C 2T6

+1 (416) 360-8006

ir@cartieriron.com

www.cartieriron.com

