MSCI gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Der amerikanische Finanzdienstleister MSCI Inc. (ISIN: US55354G1004, NYSE: MSCI) schüttet eine Dividende in Höhe von 1,25 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. November 2022 (Record date: 10. November 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 5,00 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 448,40 US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,12 Prozent. Im Juli 2022 wurde die Dividende um 20,2 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Die MSCI Inc. hat ihren Firmensitz in New York City. Der Konzern bietet Finanzdienstleistungen wie Portfolio- und Risiko-Analysen, Research oder auch Aktienindizes. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der operative Umsatz 560,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 517,1 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am 25. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 216,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 169,88 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 26,81 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 33,18 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de