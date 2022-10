Nanu, warum schlägt General Mills denn Coca-Cola?!

Interessant: Die Aktie von General Mills (WKN: 853862) ist im bisherigen Börsenjahr 2022 deutlich besser als Coca-Cola (WKN: 850663). Blicken wir auf den Chart in Euro, so sehen wir bei dem Getränkekonzern ein Plus von 9,1 % seit Jahresanfang. Der Lebensmittelkonzern schafft es wiederum auf rund 33,5 % seit Anfang Januar.

Das ist eine bedeutende Outperformance, wobei wir nicht die Währungseffekte dafür verantwortlich machen können. Beide Aktien sind dieser Situation schließlich ausgesetzt.

Damit können wir ziemlich klar sagen, dass General Mills bedeutend besser performt als die Aktie von Coca-Cola. Die Frage nach dem Warum ist ziemlich interessant. Genau das wollen wir heute einmal etwas näher beleuchten.

General Mills: Darum besser als Coca-Cola

Generell können wir sagen, dass sowohl Coca-Cola als auch General Mills die solide Performance aufgrund der jetzigen Marktsituation zeigen. Inflation führt dazu, dass defensive Dividendenaktien mit Pricing-Power gefragt sind. Solche Top-Aktien liefern ein moderates Wachstum durch Preiserhöhungen in diesen unsicheren Zeiten, die zeitlosen Geschäftsmodelle sichern zusätzlich ab.

Aber das Wachstum ist ein erstes gutes Stichwort, was die Unterschiede anbelangt. Coca-Cola schafft zwar im Laufe dieses Jahres voraussichtlich ein solides Ergebniswachstum zwischen 5 und 6 % im Jahresvergleich, was definitiv ein bedeutendes Wachstum ist. Aber General Mills kam im letzten Quartal erneut auf Zuwächse in Höhe von 13 % auf bereinigter Basis und von 32 % mit Verwässerungseffekten. Das zeigt, dass der Lebensmittelkonzern derzeit tendenziell stärker wächst.

Es ist bei General Mills nicht nur die Pricing-Power, sondern auch ein Absatzwachstum im Bereich der Tiernahrung, die sich in den letzten Quartalen konsequent zeigte. Das führt zu einem stärkeren Wachstum. Wobei auch die Bewertung zuvor preiswerter gewesen ist. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 17 zu Jahresanfang ist der Lebensmittelkonzern bedeutend günstiger bewertet gewesen als Coca-Cola. Dort lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis eigentlich konsequent in den 20ern. Die fundamentale Bewertung mag daher ein weiterer Grund gewesen sein.

Geholfen hat vermutlich auch die Erkenntnis, dass General Mills im Jahr 2022 die Dividende um 6 % deutlich erhöht hat. Coca-Cola darf zu Beginn des neuen Jahres zwar nachlegen, mit zuletzt 4,8 % gibt es hier jedoch ein ähnliches Wachstum.

Ähnliche Qualität, nur günstiger

Der einfache Grund, warum General Mills die Aktie von Coca-Cola outperformt hat, ist daher: Die Qualität ist ähnlich. Nur die Bewertung ist bedeutend preiswerter gewesen. Zudem gibt es leichte Unterschiede beim Wachstum, die sich ausgewirkt haben dürften. Alles in allem logische Gründe für die unterschiedliche Performance.

Das kann ein lehrreiches Beispiel sein. Manchmal stechen Value-Faktoren eben doch, was die Performance angeht. In diesem konkreten Fall ist das jedenfalls sehr eindeutig.

Der Artikel Nanu, warum schlägt General Mills denn Coca-Cola?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und General Mills. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

