Trading-Chance Deutsche Post: Blitzsauberer Befreiungsschlag

Werbung

Viele Anleger hoffen derzeit, dass der DAX sein Tief womöglich schon gesehen hat und greifen zu. Aber wo kann man jetzt kaufen? Die Aktie der Deutschen Post ist derzeit gesucht, das hat ihr zu einem charttechnisch einwandfreien Ausbruch nach oben verholfen. Und die Argumente, hier zu kaufen, haben etwas für sich: Ein Trading-Chance Long.

Eine Menge der 40 im DAX gelisteten Aktien sind momentan hoch riskant, denn erst, wenn die Quartalsbilanzen und die aktualisierten Ausblicke auf dem Tisch liegen, kann man als Anleger absehen, ob man mit einem Kauf im Vorfeld der Ergebnisse auf Sand gebaut hat. Riskant. Aber die Aktie der Deutschen Post gehört nicht zu diesem Minenfeld, denn das Unternehmen hat seine Eckdaten für das dritte Quartal bereits am 10. Oktober vorab veröffentlicht. Und diese Zahlen konnten sich sehen lassen.

Bei der „Aktie Gelb“ läuft noch alles wie geplant

Momentan hat die Deutsche Post erheblichen Personalmangel, wie unlängst gemeldet wurde. Aber noch beeinträchtigt das das Geschäft vermutlich nicht so sehr, dass man von den Aussagen des 10. Oktober Abstand nehmen müsste. Und im Rahmen dieser Vorab-Zahlen erfreute ein Zauberwort die Trader: „Prognoseerhöhung“.

Die Deutsche Post hatte schon früh avisiert, dass der 2022er-Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) auf dem Level des Vorjahres liegen würde, um die acht Milliarden also. Als das kommuniziert wurde, waren viele enttäuscht. Aber da war die Lage der Gesamtwirtschaft auch noch eine andere. Heute ist man darüber begeistert. Und mit dem vorläufigen Quartals-EBIT von 2,04 Milliarden liegt die Deutsche Post nicht nur im Plan, sondern könnte ihn sogar übertreffen, während so manches andere Unternehmen seine Gewinnziele deutlich zurückfahren muss. Am 8. November, wenn die offizielle, komplette Quartalsbilanz ansteht, soll der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben werden. Um wie viel, weiß man zwar nicht, aber „angehoben“ ist ja in einem Umfeld wie diesem schon mal bullisch.

Charttechnisch perfekter Ausbruch

Die Aktie der Deutschen Post war gerade auf dem Weg zu ihrem bisherigen Jahrestief, als diese Vorab-Bilanz am 10. Oktober zu kräftigen Käufen führte. Der Kurs bildete ein „bullish engulfing pattern“ aus und lief zügig in die Widerstandszone 33,44/34,88 Euro hinein. Zuerst gelang der Ausbruch über diese Zone nicht, aber der darauf folgende, kurze Rücksetzer machte den gestern dann doch gelungenen Ausbruch umso solider, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Am vergangenen Freitag setzte der Kurs an das untere Ende der Zone 33,44/34,88 Euro zurück, drehte aber genau dort nach oben. Dort verlief in diesem Moment auch die im Vorfeld überbotene August-Abwärtstrendlinie. Dass die Aktie genau auf diesem Level drehte, zeigt, dass das bullische Lager jetzt präsent und imstande ist, das Momentum positiv zu halten. Mit dem Rückenwind dieses erfolgreichen Pullbacks ging es gestern aus dieser Widerstandszone nach oben hinaus, die damit zum Support wird. Das ist ein solides, bullisches Signal und damit den Gedanken an einen Long-Trade wert.

Kurzfristig das starke Momentum traden

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 23,850 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 3. Den Stop Loss würden wir bei 32,90 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,90 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Deutsche Post-Aktie lautet UK3KW6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 38,17 Euro, 39,98 Euro, 42,68 Euro, 42,97 Euro, 47,34 Euro

Unterstützungen: 34,88 Euro, 33,44 Euro, 30,47 Euro, 29,67 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Deutsche Post-Aktie

Basiswert Deutsche Post WKN UK3KW6 ISIN DE000UK3KW66 Basispreis 23,850 Euro K.O.-Schwelle 23,850 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,99 Stop Loss Zertifikat 0,90 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.