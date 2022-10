Apple übertrifft die Schätzungen - iPhone Umsätze enttäuschen hingegen

Die Quartalsberichtssaison der großen US-Techwerte ist weiter in vollem Gange. Nach Microsoft und Google am Dienstag- und Meta Platforms (Facebook) am Mittwochabend, veröffentlichte das nach der Marktkapitalisierung wertvollste Unternehmen der Welt - Apple - seine Zahlen für das vergangene Quartal.

Apple schlägt Erwartungen/ iPhone Umsätze enttäuschen

Apple übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD die Analystenschätzungen von 1,26 USD, der Umsatz kam mit 90,1 Mrd. USD ebenfalls leicht über den Prognosen der Analysten, diese lagen bei 88,76 Mrd. USD.

Bei den Kernumsätzen des Unternehmens (inkl. iPhone Umsätze) konnten die Erwartungen der Analystengilde allerdings nicht erfüllt werden. Statt erwarteter 43,4 Mrd. USD wurden nur 42,6 Mrd. USD mit den iPhones erlöst. Entsprechend negativ fällt die Marktreaktion nachbörslich aus - der Wert wird aktuell (sehr volatil) knapp 2 Prozent im Minus gehandelt im Vergleich zum Schlusskurs von 22 Uhr.

Die Abwärtsrisiken sind dominant

Die Apple-Aktie konnte sich in den vergangenen beiden Wochen ausgehend von der 135 USD-Marke zurück über 150 USD erholen, scheiterte dann aber am viel beachteten EMA200 im Tageschart um 153 USD, bevor dann in den vergangenen beiden Handelstagen wieder Verkaufsdruck aufkam.

Geht man von einer allgemeinen Konjunkturabkühlung in den kommenden Quartalen aus, dürfte sich das auch auf die Apple-Umsätze auswirken. Die Aktie notiert trotz der kleinen Korrektur der vergangenen Monate immer noch knapp 200 Prozent oberhalb des Tiefs aus der Corona-Pandemie - unter Chance-Risiko Aspekten ist die Apple-Aktie auf dem aktuellen Niveau und im aktuellen Marktumfeld kein Kauf, die Abwärtsrisiken überwiegen das mögliche Aufwärtspotenzial.