CHECKPOINT SOFTWARE - Ausbruch nach Zahlen?

Die Aktie des Cybersecurityunternehmens befindet sich seit dem Allzeithoch bei 149,62 USD aus dem März 2022 in einer Abwärtsbewegung. Dabei fiel der Wert auf ein Tief bei 107,54 USD zurück und näherte sich damit dem Aufwärtstrend seit Sommer 2010 stark an.

In den letzten Tagen erholte sich die Aktie und kletterte an die Widerstandszone zwischen 116,44 USD und 120,03 USD. Seit zwei Tagen drückt der Wert gegen diese Zone. Heute gab das Unternehmen vorbörslich Zahlen bekannt. Der Gewinn lag bei 1,77 USD und damit 10 Cent über den Erwartungen. Der lag 6,37 Mio. USD über den Erwartungen von 571,63 USD, also bei 578 Mio. USD. Vorbörslich notiert die Aktie bei 118,07 USD und damit 1,58 USD über dem gestrigen Schlusskurs.

Ausbruch möglich

Gelingt der Aktie von Checkpoint Software ein Ausbruch über 120,03 USD, dann ergäbe sich weiteres Potenzial in Richtung 129,00 USD und damit an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Ein Ausbruch über diesen Trend würde Potenzial in Richtung 135,00 USD und später sogar an das Allzeithoch eröffnen.

Sollte der Wert allerdings an der Widerstandszone zwischen 120,03 USD und 116,44 USD scheitern, wäre mit einem Rückfall in Richtung 107,54 USD oder sogar 101,69 USD möglich.

Fazit: Die Aktie von Checkpoint Software steht kurz vor einem Kaufsignal. Aber noch ist dieses Signal nicht da.

