Daimler Truck: Es wird ein doch ein wenig mehr - gute Zahlen und Prognoseerhöhung

Wie die Mutter, so die in die Freiheit entlassene Tochter. Daimler Truck setzt sich heute zu Handelsbeginn mit an die Dax Spitze. Die Aktie legt um mehr als 2 Prozent zu. Mittwoch nach Börsenschluss hatte der Lkw- und Bushersteller starke Zahlen für das 3. Quartal veröffentlicht und gleichzeitig die Prognose angehoben. Nachdem Daimler Truck bislang mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau gerechnet hatte, wird es jetzt ein wenig mehr.

Starkes 3. Quartal

Von Juli bis September steigerte Daimler Truck das bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern um 159 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Analysten hatten mit knapp 1,1 Milliarden Euro gerechnet. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge im Fahrzeuggeschäft legte von 5,4 Prozent vor einem Jahr auf nun 9,4 Prozent zu. Nach eigenen Angaben übertraf der Dax-Konzern damit die durchschnittlichen Schätzungen der Analysten.

Jetzt wird das Vorjahr doch übertrumpft

Beim Gesamtumsatz wird Daimler-Truck-Chef Martin Daum zuversichtlicher, dieser soll nun 50 bis 52 Milliarden Euro erreichen statt die bislang in Aussicht gestellten 48 bis 50 Milliarden. Verantwortlich für die gute Entwicklung ist zu einem Großteil die in Europa und Lateinamerika präsente Lkw-Sparte Mercedes-Benz. Sie konnte mit ihrem operativen Ergebnis überzeugen, das um mehr als das Vierfache anstieg und 474 Millionen Euro betrug. Daher hob der Dax-Konzern für die Sparte auch die Prognose an. Daimler Truck rechnet 2022 jetzt mit einer operativen Umsatzrendite von sieben bis neun Prozent aus - am unteren und oberen Ende der Spanne ist das ein jeweils Prozentpunkt mehr als bisher.

Aktie ist einem Blick wert

Mit der Rückkehr über die Marke von 25 Euro hat die Aktie schon charttechnisch ein Ausrufezeichen in diesem Monat gesetzt. Mit den starken Zahlen für das 3. Quartal setzt Daimler Truck ein weiteres. Damit liefert der Dax-Konzern erneut. Die Anleger zögern bei Autobauern zwar weiterhin mit dem Zugreifen, aber es könnte sich durchaus lohnen mindestens einen deutschen Vertreter aus der Branche im Depot zu haben. Vor Daimler Truck hatte Mittwoch bereits die Mutter Mercedes gezeigt, dass die Stuttgarter ausgezeichnet mit der aktuellen Lage zurechtkommen. Da sich in den Lieferketten eher eine Entspannung als eine Verschärfung andeutet, sollten die Voraussetzungen für Mutter und Tochter immer besser werden.

Anleger, die noch keinen deutschen Autobauer im Depot haben, stehen bei Mercedes und Daimler Truck vor der Qual der Wahl. Beide Aktien sind meiner Meinung nach gut für das Depot langfristiger Anleger geeignet.

Wer durch die Ausgliederung von Daimler Truck immer noch beide Papiere im Depot hat, der so sollte diese Konstellation beibehalten. Sie könnte in den kommenden Jahres einige Freude bringen.

Mit Material von dpa-AFX