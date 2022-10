MERCK & CO. - Zahlen über Erwartungen, Aktie über Allzeithoch

Merck & Co. Inc. - WKN: A0YD8Q - ISIN: US58933Y1055 - Kurs: 98,410 $ (NYSE)

Merck & Co. Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,85 die Analystenschätzungen von $1,75. Umsatz mit $15 Mrd. über den Erwartungen von $14,07 Mrd. Merck & Co erhöht den Ausblick auf 2022 und sieht den Umsatz bei $58,5 Mrd bis $59,0 Mrd (bisher: $57,5 bis $58,5 Mrd) und den bereinigten Gewinn je Aktie bei $7,32 bis $7,37 (bisher: $7,25 bis $7,35). Quelle: stock3 News

Wie in der letzten stock3-PLUS-Analyse antizipiert, gelang der Aktie von Merck im Vorfeld der eben veröffentlichten Zahlen der Anstieg über das frühere Allzeithoch bei 95,72 USD und das Erreichen des Kursziels bei 98,61 USD. Auf diesem Niveau bildet eine Zielprojektion zusammen mit der oberen Begrenzungslinie des mittelfristigen Anstiegs der letzten Monate einen Widerstand.

Sollten die Anleger die Zahlen des US-Pharmakonzerns auch weiterhin so positiv auffassen, wie es sich in der vorbörslichen Tendenz widerspiegelt, könnte diese Hürde jetzt gesprengt werden und die Aktie weiter bis 100,00 und 103,00 USD steigen. An dieser Stelle könnte wiederum eine kräftige Korrektur folgen. Mittelfristig wäre bei Kursen über 98,61 USD das Ziel bei 107,34 USD erreichbar.

Solange der Wert über dem früheren Allzeithoch bei 95,72 USD notiert, sind die Bullen am Zug. Erst unter der Marke könnte eine leichte Korrektur bis 92,36 und 91,00 USD folgen.

Merck & Co. Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)