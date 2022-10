FDP-Generalsekretär kritisiert China-Reise von Scholz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat die Reise von Kanzler Olaf Scholz nach China am Donnerstag kritisiert.

"Ich finde den Zeitpunkt dieser Reise äußerst unglücklich", sagte er am Montag den TV-Sendern RTL/ntv. "Wir brauchen im Zusammenhang mit China eine neue Strategie", forderte er. Deutschland dürfe Fehler, die in der Russlandpolitik gemacht wurden, nicht mehr wiederholen. Die vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende müsse sich daher auch auf die Chinapolitik auswirken. "China ist ein wichtiger Handelspartner, aber auch ein systemischer Rivale – darüber sollten sich alle im Klaren sein, die das Wort Zeitenwende in den Mund nehmen", sagte der FDP-Generalsekretär.

Scholz fliegt am Donnerstag mit einer Wirtschaftsdelegation nach China. Vor allem die Ampel-Partner Grüne und FDP kritisieren den China-Kurs des SPD-Politikers. Bereits am Sonntag hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betont, sie sei gegen die Kabinettentscheidung gewesen, der chinesischen Reederei Cosco eine Minderheitsbeteiligung in einer Terminal-Betreibergesellschaft im Hamburger Hafen zu erlauben.. Nun sagte der FDP-Generalsekretär zum chinesischen Einstieg in kritische Infrastruktur: "Das ist aus meiner Sicht naiv und ist keine Zeitenwende." Der Terminal Tollerort im Hamburger Hafen wird von der Bundesregierung allerdings nicht als kritische Infrastruktur eingestuft.

Djir-Sarai forderte, dass der Bundeskanzler auf seiner China-Reise die Themen Menschenrechte und Taiwan ansprechen solle. "Ich erwarte von einem Bundeskanzler, dass er ganz klar sagt, wo wir stehen und was wir von China erwarten", so der FDP-Generalsekretär. Auch das Thema Taiwan müsse genannt werden. Scholz hatte bereits angekündigt, dass er in Peking beide Themen ansprechen werde.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)