Gilead Sciences meldet Dividende

Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) wird eine Quartalsdividende von 0,73 US-Dollar ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Ausgezahlt wird die Dividende für das vierte Quartal 2022 am 29. Dezember 2022 (Record date: 15. Dezember 2022). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead 2,92 US-Dollar an seine Aktionäre aus.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 79,27 US-Dollar (Stand: 28. Oktober) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,68 Prozent. Im Juni 2015 zahlte Gilead erstmals eine Dividende (0,43 US-Dollar). Seitdem wurde die Dividende 7-Mal angehoben, zuletzt im Februar 2022 um 2,8 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Der Konzern erwirtschaftete im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 einen Umsatz in Höhe von 7,04 Mrd. US-Dollar im Vergleich zu 7,42 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 27. Oktober 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,59 Mrd. US-Dollar). Auf bereinigter Basis (non-GAAP) betrug der Gewinn 2,39 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,34 Mrd. US-Dollar). Für das Gesamtjahr 2022 wird ein Gewinn auf bereinigter Basis (non-GAAP) je Aktie in der Spanne zwischen 6,95 und 7,15 US-Dollar je Aktie sowie ein Umsatz von 25,9 bis 26,2 Mrd. US-Dollar erwartet.

Gilead Sciences ist ein Biopharmaunternehmen, das Arzneimittel für verschiedene medizinische Bereiche erforscht, entwickelt und vermarktet. Neben Hepatitis konzentriert sich Gilead auf Medikamente zur Behandlung von HIV und Aids.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 9,17 Prozent im Plus (Stand: 28. Oktober 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 99,35 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de