Markt-Update: Anfangseuphorie im Dax ebbt ab - Pfizer mit Gewinnanstieg - BP mit Milliardengewinn

Der deutsche Leitindex startete am Vormittag euphorisch in den neuen Handelsmonat: Nach einer Aufwärtskurslücke von gut 100 Punkten ging es dann zunächst noch weiter gen Norden. Der Index kletterte zeitweise über die Marke von 13.430 Punkten. Neue Nachrichten für diesen Kurssprung gab es heute morgen allerdings nicht.

Kurz nach der Wall Street-Eröffnung um 14:30 Uhr war es dann aber vorbei mit der Herrlichkeit und der Index sackte über 150 Punkte ab ausgehend vom Tageshoch. Am Ende des Tages stand ein Kursplus von gut 75 Punkten oder 0,57 Prozent auf 13.328 Punkte zu Buche.

BP mit Millardengewinn

Der Ölmulti kam heute morgen mit seinem Zahlenwerk für das abgelaufene Quartal. Wenig überraschend verzeichnete der Konzern einen Milliardengewinn. Alle Details zu den Quartalszahlen von BP finden Sie hier.

Pfizer mit Gewinnanstieg

Der Pharmakonzern kam heute mit Quartalszahlen: Pfizer hat im dritten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie mit 1,78 USD über den Erwartungen von 1,38 USD und der Umsatz mit 22,6 Mrd. USD über den Schätzungen von 21,1 Mrd. USD.

Der US-Pharmariese hat nach dem Gewinnanstieg im dritten Quartal seine Prognose für das Jahr erhöht und rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 6,40 USD bis 6,50 USD. Bislang wurden 6,30 USD - 6,45 USD prognostiziert. Der Umsatz wird nun zwischen 99,5 Mrd. USD bis 102,0 Mrd. USD erwartet nach bislang maximal 102 Mrd. USD.

USA: Industriestimmung fällt auf den tiefsten Stand seit Mai 2020

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 50,2 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Analysten hatte im Schnitt einen etwas deutlicheren Rückgang auf 50,0 Punkte erwartet.

Lagarde: EZB wird im Kampf gegen Inflation Zinsen weiter erhöhen

Nach der dritten Zinserhöhung in Folge sieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht am Ziel. "Wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden kann. Das Ziel ist klar, und wir sind noch nicht am Ziel. Wir werden in Zukunft weitere Zinserhöhungen vornehmen", sagte Lagarde dem lettischen Nachrichtenportal Delfi in einem am Dienstag von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Interview. (mit Material von dpa-AFX)