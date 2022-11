Bitcoin kämpft um die 20.000-Dollar-Marke – Zinsgespenst ist zurück

Die Notenbanksitzung der US-Federal Reserve (Fed) hat wie erwartet für Bewegung im Sektor riskanter Anlageklassen gesorgt. Damit hat die Zinsangst Börsianer spätestens seit gestern Abend wieder gepackt. In diesem Kontext fassen Anleger Krypto Assets wie Bitcoin zunächst wieder mit spitzen Fingern an. Eine Bitcoin-Einheit kostet am Nachmittag laut IG-Indikation rund 20.200 Dollar und damit rund ein Prozent weniger im Vergleich zum Vortag.

Der Gesamtwert aller Assets notiert damit wieder bei rund einer Billion Dollar.

Fed-Chef Jerome Powell forciert Zinssorgen – hält sich aber insgesamt bedeckt

„Es wird angemessen sein, das Tempo der Erhöhungen zu verlangsamen“, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend auf der anschließenden Pressekonferenz. Seiner Meinung nach wäre eine Abkehr von der restriktiven Geldpolitik zu voreilig. Damit zerschlagen sich die Hoffnungen auf eine zeitnahe Zinspause. Denn laut Powell sei es „verfrüht”, eine Pause bei den Erhöhungen einzulegen. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass kontinuierliche Erhöhungen angemessen sein werden“, sagte das Fed-Oberhaupt.