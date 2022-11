Chartanalyse Dax: Korrektur läuft an

Widerstand: 13.195+13.250

Unterstützung: 13.050+12.800

Rückblick:

Der Index brachte das in der gestrigen Einschätzung favorisierte Korrekturszenario und setzte deutlich zurück (Dax Chartanalyse: Korrektur einplanen). Das genannte Minimalziel auf der Unterseite wurde locker erreicht. Heute Vormittag startete der Index mit einer Abwärtskurslücke (weiter offen) in den Handel und fiel zeitweise deutlich unter 13.100 Punkte zurück.

Ausblick:

Der Index befindet sich spätestens seit gestern morgen in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Nach dem Kursrückgang von über 300 Punkten seit dem gestrigen Tageshoch um 13.390 Punkte muss zwar zunächst mit Erholungsversuchen der Käuferseite gerechnet werden, so lange sich diese allerdings unterhalb von 13.250/70 Punkte abspielen, sind größere Erholungen tendenziell als erneute Verkaufsgelegenheiten zu erachten...- es ist genau dass eingetreten, was im gestrigen Ausblick angesprochen wurde: "Am Abend steht dann der Zinsentscheid der US-Notenbank und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell an. Sollte dieser erneut hawkishe Töne anschlagen dürften einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden."

Quelle: Tradingview

