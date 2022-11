Dax Chartanalyse: Korrektur einplanen

Widerstand: 13.395+13.439

Unterstützung: 13.250+13.000

Rückblick:

Kurz nach der Wall Street-Eröffnung am gestrigen Nachmittag wurde das Gros der Tagesgewinne wieder abgegeben, die Eröffnungskurslücke im XETRA-Dax blieb allerdings offen. Heute morgen startete der Index zunächst erneut fester in den Handel, konnte die Gewinne allerdings nicht verteidigen und rutschte leicht ins Minus.

Ausblick:

Das Minimalkursziel auf der Unterseite bleibt der Bereich um 13.250 Punkte, vorausgesetzt der Index steigt nun nicht wieder per Stundenschlusskurs über 13.400 Punkte an. Der kurzfristige Aufwärtstrend im Stundenchart ist in jedem Falle klar unterboten, ein Rücksetzer im deutschen Leitindex ist somit das favorisierte Szenario. Am Abend steht dann der Zinsentscheid der US-Notenbank und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell an. Sollte dieser erneut hawkishe Töne anschlagen dürften einige Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischt werden. In dem Falle wären morgen Vormittag auch wieder Kurse südlich der 13.000er Marke denkbar.