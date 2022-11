EQS-News: KATEK SE: KATEK ernennt Chief Sales Officer und Chief Transformation Officer: Optimale Aufstellung zur Nutzung der Chancen in den aktuellen Krisen und zur Fortsetzung des starken Wachstums

EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Personalie

KATEK SE: KATEK ernennt Chief Sales Officer und Chief Transformation Officer: Optimale Aufstellung zur Nutzung der Chancen in den aktuellen Krisen und zur Fortsetzung des starken Wachstums



03.11.2022 / 15:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



KATEK SE: KATEK ernennt Chief Sales Officer und Chief Transformation Officer: Optimale Aufstellung zur Nutzung der Chancen in den aktuellen Krisen und zur Fortsetzung des starken Wachstums München, 3. November 2022 – Die multiplen Krisen rund um geostrategische Verwerfungen, Supply Chain-Probleme, Inflation und Personalmangel bergen Chancen und Risiken. Um diese bestmöglich anzugehen und optimal für mittelfristig mehr als eine Milliarde Umsatz aufgestellt zu sein, nimmt KATEK einige Veränderungen in der Management-Aufstellung vor. Bereits mit dem 1. September hat Katrin Fricke als Sprecherin der Geschäftsführung die Leitung der wichtigen KATEK Grassau Gruppe übernommen. Ab 1. November wird sie dabei von Stefan Redl unterstützt, der bereits seit rund fünf Jahren im Unternehmen tätig ist und nun die kaufmännische Geschäftsführung übernehmen wird. Stefan Redl wird auch für den strategischen und operativen Einkauf der Einheit sowie IT verantwortlich sein. Ab 1. November wird Petra Becker als Chief Transformation Officer in der gesamten KATEK-Gruppe alle Aktivitäten bündeln, um die strategischen Lagerbestände mit zunehmender Entspannung am Komponentenmarkt gezielt wieder herunterzufahren sowie alle Margin Protection Maßnahmen zu koordinieren, die es der KATEK ermöglichen, weiterhin angemessen und schnell auf die aktuellen Faktorkostensteigerungen zu reagieren. Petra Becker verfügt auf diesem Feld über breite Managementerfahrung, darunter mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Konzernen in Deutschland sowie auf internationaler Ebene – zuletzt als Vice President Supply Chain Management bei einem börsennotierten Automobilzulieferer. Zum 1. Januar führt KATEK die neue Position des Chief Sales Officer auf Gruppenebene ein. Klauspeter Bader, bisher Sprecher der Geschäftsführung der KATEK Memmingen Gruppe, wird diese Position übernehmen. KATEK Memmingen hat in den letzten fünf Jahren unter seiner Leitung überzeugend bewiesen, das starkes und profitables Wachstum möglich ist. Die KATEK Memmingen Gruppe ist in den letzten Jahren von rund 70 Millionen Euro auf über 100 Millionen Euro gewachsen. Insbesondere der Solar/Renewables-Bereich in Memmingen hat maßgeblich zum Erfolg der KATEK beigetragen. Als Chief Sales Officer wird er künftig in enger Zusammenarbeit mit den Entities sowohl das Neukunden-Geschäft, auch künftig geleitet von Golo Wahl als Group Director Business Development, als auch das Gruppen-Marketing, weiterhin unter der Leitung von Ramona Kasper, und die strategische Weiterentwicklung des Geschäftes mit den langjährigen Bestandskunden inklusive des Cross- und Upsellings verantworten. Als Nachfolger von Klauspeter Bader tritt am 1. Januar Hendrik Thiel als Sprecher der Geschäftsführung der KATEK Memmingen an. Hendrik Thiel verfügt über eine langjährige Erfahrung in Positionen mit internationaler Vertriebsverantwortung. Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur „Elektronifizierung der Welt“ leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen – von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Kontakt KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie „könnte“, „wird“, „sollte“, „plant“, „erwartet“, „sieht voraus“, „schätzt“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „hat vor“, „zielen“ oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

03.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com