APA ots news: Fußball Stream-Team: Samsung 4K SmartTV zum Internet und TV von Drei. - BILD

Wien (APA-ots) - * Leistungsstarkes FIX XL Internet + Drei TV zusammen um nur 49,92 Euro/ Monat.* * Jetzt mit 50 Zoll Samsung 4K SmartTV um nur 3 Euro/ Monat. * Kombinierbar mit allen Internet für Zuhause Tarifen. * Internet für Zuhause Tarife mit Kombivorteil um bis zu 14 Euro monatlich günstiger.** Um die Couch zum besten Platz im Stadion zu machen, bietet Drei ab 4. November 2022 ein Fußball Stream-Team. Neukunden des leistungsstarken Internet FIX XL Tarifs (mit 125 Mbit/s Download Bandbreitengarantie) zahlen in Kombination mit Drei TV nur 49,92 Euro/ Monat*. Neben dem inkludierten Top-Router erhalten Kunden jetzt zusätzlich einen 50 Zoll 4K SmartTV von Samsung um nur 3 Euro/ Monat. Das Angebot gilt mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Mehr auf [www.drei.at/tvpromo] (https://www.drei.at/tvpromo). Echtes Fernsehen streamt man heute. Drei TV inkludiert Österreichs beliebteste Fernsehsender, großteils in HD. Viele Sendungen werden 7 Tage gespeichert und stehen gleichzeitig auf 2 Geräten zur Verfügung. Drei TV funktioniert mit der Drei TV-App auf jedem Smart TV, Tablet, Smartphone oder Computer. Mehr auf [www.drei.at/tv] (https://www.drei.at/tv) Zwtl.: Durch Kombi-Vorteil bis zu 14 Euro monatlich günstiger. Das Angebot ist mit allen Internet für Zuhause Tarifen von Drei kombinierbar (Paket-Preis variiert). Smart-TV und Endgeräte (Router und Mesh) werden zugestellt. Bestehende Drei Kunden mit einem oder zwei Handys sparen sich mit dem Kombi-Vorteil 7 bzw. 14 Euro pro Monat. Der Kombi-Vorteil gilt auch für Drei Business-Kunden. Das Aktivierungsentgelt beträgt ermäßigte 19,90 Euro. *27 Servicepauschale pro Monat. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 19,90 Aktivierungsentgelt. Samsung UE50TU7090 Smart-TV oder ähnliches um 3/ Monat (bei 24-Monatszahlung oder einmalig 72) bei Neuanmeldung zum Internet für Zuhause Tarif Fix XL um 42/ Monat. Solange der Vorrat reicht. Ideal dazu: Drei TV um 7,92 statt 9,90 mtl. bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer. Details: drei.at/tvpromo ** Kombivorteil: Internet für Zuhause Tarife 7 bzw. 14 Euro / Monat günstiger bei Bestehen von einem bzw. zwei aktiven Handyverträgen im Haushalt (ausgewählte Sprachtarife ausgenommen). Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/) Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0091 2022-11-04/12:10