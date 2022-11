COINBASE - Horrorzahlen! Aktie zeigt dennoch etwas Leben

Coinbase Global Inc - WKN: A2QP7J - ISIN: US19260Q1076 - Kurs: 55,800 $ (Nasdaq)

Die blanken Zahlen der Kryptobörse Coinbase sind der reinste Horror. Aber wie sollte es auch anders sein, wenn innerhalb eines Jahres aus einer gigantischen Kryptorally ein vernichtender Kryptowinter wird?

Vernichtende Zahlen

So meldete Coinbase für das dritte Quartal einen Verlust von 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war noch ein Gewinn von 2,43 USD je Aktie angefallen. Der Umsatz halbierte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 576 Mio. USD. Analysten hatten mit 654 Mio. USD deutlich mehr erwartet. Man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen: Bei einem Umsatz von 576 Mio. USD erzielte Coinbase im Q3 einen Verlust von 545 Mio. USD. Der Cashbestand ist inzwischen von 6,12 Mrd. USD Ende 2021 auf 5,0 Mrd. USD zusammengeschmolzen. Die Zahl der User, die monatlich Transaktionen vornimmt (englisch MTUs) ist weiter auf dem Rückzug. Sie fiel von 9,2 Mio. im ersten Quartal und 9,0 Mio. im zweiten auf nun nur mehr 8,5 Mio.

Analysten erwarten aktuell bei Coinbase einen Nettocashbestand von rund 2,25 Mrd. USD zum Jahresende 2022 und gehen 2023 und 2024 wieder von positiven Free Cashflows aus. Das passt nicht so recht in das Bild, das das Coinbase-Management gestern zeichnete. Denn es spricht klar von einem Jahr 2023, in dem "der makroökonomische Gegenwind anhalten, sich möglicherweise intensivieren könnte". Schlussendlich hängt die Aktie aber sowieso an den Kryptonotierungen. Solange sich hier keine Besserung zeigt, werden auch keine neuen oder alten Trader bei Coinbase angelockt.

Warum steigt der Wert heute in der Vorbörse trotzdem? Zum einen hatte die Aktie in den Tagen vor Bekanntgabe der Zahlen bereits massiv an Wert verloren. Zum anderen äußerten sich einige Analysten trotz sinkender Userzahlen positiv. Denn der Wert von 8,5 Mio. bei den MTUs lag deutlich über der Markterwartung von 7,8 Mio.

Fazit: Ohne ein baldiges Endes des Kryptowinters werden es Aktien wie Coinbase weiter schwer haben. Eine technische Bodenbildung des Titels dürfte noch eine ganze Weile andauern. Der heutige (vorbörsliche) Kurssprung ist viel zu wenig.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,84 3,32 4,09 Ergebnis je Aktie in USD 17,10 -6,64 -2,44 Gewinnwachstum - - KGV 3 - - KUV 1,6 3,8 3,1 PEG 0,1 0,4 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Coinbase-Global-Aktie

