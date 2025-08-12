AKTIE IM FOKUS: Vestas bügeln Kursdelle dank neuer Aufträge aus

KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Aktien von Vestas haben am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Mit einem Plus von rund fünf Pozent konnten sie das Minus vom Montag, als eine Kapitalerhöhung des Branchenkollegen Orsted belastet hatte, wieder ausgleichen. Vestas setzten damit ihre Bodenbildungsphase der Vormonate fort.

Die Aktie des Windturbinenherstellers profitierte von neuen Aufträgen aus den USA. Insgesamt belaufen sich diese auf eine Leistung von 950 Megawatt. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht für Vestas. Damit verdoppelten sich die Aufträge aus den USA auf Jahressicht.

Allerdings gebe es keine Angaben zum zeitlichen Rahmen. Daher blieben Fragen für den Einfluss auf die Ergebnisse, die bei der kommenden Telefonkonferenz ein Thema seien - ebenso wie Folgeaufträge nach 2027./mf/stk/zb

