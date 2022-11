Hershey: Schoki zieht immer – Gewinn und Umsatz übertroffen

Genau wie jeder Deutscher Milka kennt, kennt jeder Amerikaner Hershey, den ältesten Schokoladenhersteller der USA. Heute hat Hershey seine Zahlen vorgelegt – und sie sind wieder einmal hervorragend. Die Umsatz- und Gewinnprognose wurden übertroffen.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 Dollar und der Umsatz bei 2,73 Mrd. Dollar. Damit hat Hershey die Erwartungen der Analysten bei Weitem übertroffen: Sie rechneten mit einem Gewinn von 2,10 Dollar je Aktie und einem Umsatz von 2,61 Mrd. Euro.

Diese Zahlen erfreut besonders die Anleger, denn die Aktie liegt in diesem Jahr mit 19 Prozent im Plus. Zum Vergleich: Der marktbreite S&P 500 hat in diesem Jahr schon 21 Prozent verloren und der Dow Jones 11 Prozent.

Das beweist eines eindrucksvoll: Auch äußerst langweilige Produkte können Outperformer sein.

Schokolade wird immer gegessen - auch in Krisen

Schokolade und Süßigkeiten werden immer gegessen – und zwar unabhängig von der Konjunktur. Die USA ist genauso wie Deutschland von einer Rezession bedroht und leidet unter einer hohen Inflation. Doch Hershey? An dieser Firma, so scheint es, gleiten alle diese Probleme ab. Seit dem Corona-Tief im März 2020 ist die Aktie im über 91 Prozent auf derzeit 231 Dollar gestiegen.

Hershey beweist: Es sind nicht immer die wahnsinnig guten und neuen Erfindungen, die Rendite bringen, sondern die Produkte, die gekauft werden. Und das können auch so langweilige Artikel wie Schokolade und Eis sein.