Quartalszahlen Disney Q4/2022: Gewinn und Umsatz gesunken – Streaming-Abos gestiegen

Heute hat Disney seine Quartalszahlen Q4/2022 herausgebracht – und die sind durchwachsen. Disney erzielte einen Gewinn je Aktie von 0,30 Dollar (erwartet wurden 0,55 Dollar) und einen Umsatz von 20,15 Mrd. Dollar (erwartet wurden 21,24 Mrd. Dollar). Erfreuliche Nachrichten gab es aber von der Zahl der Abonnenten der Streamingdienste, die bei 164,2 Millionen liegt. Hier wurde ein Zuwachs auf 160,45 Millionen erwartet.

Bezüglich der Streamingdienste: Disney betreibt nicht nur Disneyplus, sondern auch Hulu und den Sportstreamingdienst ESPN+.

Auch Disney führt werbefinanziertes Abo-Modell ein

Die Zahl der Abonnenten spielt für eine Anleger eine wichtige Rolle. Der Streaming-Pionier Netflix hat im Juli einen Rückgang der Abonnentenzahl verkündet. Um wieder mehr zahlende Kunden zu gewinnen, hat Netflix am 3. November ein werbefinanziertes Modell eingeführt. Hier bezahlen Abonnenten einen geringeren Monatsbetrag, wenn die Filme und Serien durch Werbung unterbrochen werden.

Disney hat angekündigt, ebenfalls ein werbefinanziertes Modell einzuführen. Aber: Das Abo wird nicht günstiger, sondern kostet weiterhin 7,99 Dollar. Wer ohne Werbung streamen will, muss dann 3 Dollar mehr bezahlen. Es soll ab Dezember 2022 in den USA verfügbar sein. Wann es in Deutschland eingeführt werden soll, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das sagt die Aktie

Die Walt-Disney-Aktie hat sich von dem Corona-Schock nach wie vor nicht erholt. Sie hat seit Jahresbeginn 35 Prozent und auf Jahressicht sogar über 43 Prozent verloren. Analysten sorgen sich, dass die Rezession und Inflation Disney stark zusetzen wird – besonders bei den Parks und den Filmstudios. Im nachbörslichen US-Handel sank die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen innerhalb kurzer Zeit um mehr als 7 Prozent.