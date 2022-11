Quartalszahlen: Henkel erhöht Umsatzprognose

Der Umsatz des Düsseldorfer Konsumgüterkonzerns Henkel ist im dritten Quartal gestiegen – und das trotz sinkender Absatzzahlen. Den höheren Umsatz hat Henkel ausschließlich durch Preissteigerungen erreicht. Henkel hat nur die Umsatzzahlen veröffentlicht.

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 17,3 Prozent auf rund 6 Mrd. Euro. Rechnet man die Währungsschwankungen aufgrund des schwachen Euros heraus, ergibt sich immer noch ein organisches Wachstum um 11,3 Prozent.

Damit hat sich der Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf 16,8 Mrd. Euro summiert. Nominell ist das ein Wachstum um 12,5 Prozent, organisch (unter Abzug der Währungsgewinne) liegt er immer noch bei 9,7 Prozent.

Henkel erhöht Umsatzprognose

Dank dieser guten Zahlen hat Henkel seine Umsatzprognose erhöht. Ging Henkel bisher von einer Steigerung zwischen 5,5 und 7,5 Prozent aus, so liegt diese Spanne nun zwischen 7 und 8 Prozent.

Was das Ergebnis betrifft, ist Henkel allerdings nicht so positiv eingestellt. Zwar erhöhte der Dax-Konzern das untere Ende der Spanne um einen Prozentpunkt und geht nun davon aus, dass die bereinigte Umsatzrendite zwischen 10 und 11 Prozent liegt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie wird im schlechtesten Fall nicht ganz so deutlich sinken, wie zunächst in Aussicht gestellt. Hier erwartet Henkel ein Minus zwischen 15 und 25 Prozent. Im schlimmsten Fall hat Henkel bisher einen Rückgang von 35 Prozent erwartet.

Das sagt die Henkel-Aktie

Die Aktie von Henkel reagierte verhalten auf die Nachricht: Positiv ist natürlich die Erhöhung der Umsatzprognose, negativ aber das gesunkene Ergebnis je Aktie. In der ersten Handelsstunde stieg die Henkel-Aktie um bescheidene 0,25 Prozent auf rund 64,50 Euro.

Hier geht es zu den Quartalszahlen von Henkel.

(mit Material von dpa-AFX)