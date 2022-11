EQS-Adhoc: init innovation in traffic systems SE: METRO Houston erhöht Großauftrag für init

EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge

init innovation in traffic systems SE: METRO Houston erhöht Großauftrag für init



09.11.2022 / 12:41 CET/CEST

Eines der größten Nahverkehrsunternehmen in den USA erhöht Auftrag für Ticketing-System um mehr als 40 Millionen US-Dollar.





