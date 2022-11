DAX mit wahrer Kursexplosion!

Der Deutsche Aktienindex DAX startete nahezu unverändert in den heutigen Handelstag, baute seine Gewinne allerdings intraday massiv aus und konnte bis auf über 14.100 Punkte zulegen. Der Grund hierfür waren deutlich gesunkene Inflationsdaten in den USA, was den Aktienmärkten einen enormen Schub brachte.

Dadurch wuchsen auch hierzulande die Hoffnungen, dass die Inflation doch schneller in den Griff bekommen werden kann als zuvor gedacht. Allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial unter technischen Gesichtspunkten für den DAX in gewisser Weise begrenzt, da sich im aktuellen Kursbereich sehr viele Widerstände der jüngeren Vergangenheit vereinen.

Ab 14.226 Punkten wachsen wieder die Zweifel an einer direkten Fortsetzung der Kursrallye, diese könnte allerdings noch mit dem heutigen Schwung ein Stück weit darüber reichen. Auf der Unterseite bilden das Niveau um 14.000 Punkten und darunter 13.945 Zählern verlässliche Unterstützungen.

An dem übergeordneten Ausblicken zahlreiche Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr hat sich bislang nicht viel verändert, weiterhin wird von einer Rezession in Deutschland für das kommende Jahr ausgegangen. Allerdings nehmen die Börsen ganz gerne die Entwicklung vorweg, und hier zeigt sich ganz klar purer Optimismus unter Anlegern.