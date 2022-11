IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto kündigt Namensänderung in BioNxt Solutions Inc. an

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto kündigt Namensänderung in BioNxt Solutions Inc. an

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 10. November 2022 / XPhyto Therapeutics Corp. (XPhyto oder das Unternehmen) (CSE:XPHY / OTCQB:XPHYF / FWB:4XT) freut sich bekannt zu geben, dass sich der Name des Unternehmens mit Wirkung vom 14. November 2022 von XPhyto Therapeutics Corp. in BioNxt Solutions Inc. ändern wird. Ebenfalls mit Wirkung vom 14. November 2022 wird das Handelssymbol des Unternehmens von XPHY in BNXT geändert. Die neue CUSIP-Nummer wird 090974106 und die neue ISIN CA0909741062 lauten. Das Aktienkapital der Gesellschaft bleibt unverändert.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und -verabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests und neue Investitionsmöglichkeiten für pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert. Dazu gehören: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Screening-Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

BioNxt Solutions Inc.

Hugh Rogers, CEO und Director

E-Mail: info@xphyto.com

Tel.: +1 780-818-6422

Vorsichtshinweis in Bezug auf Zukunftsgerichtete Informationen

Einige der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind an der Verwendung von Wörtern wie erwartet, beabsichtigt, wird erwartet, potenziell, deutet darauf hin oder Abwandlungen solcher Wörter oder Phrasen zu erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, sollten, würden, mögen oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind keine historischen Fakten und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

QUELLE: XPhyto Therapeutics Corp.

