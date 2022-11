Martin Marietta Materials meldet Dividende

Der amerikanische Baustoffkonzern Martin Marietta Materials, Inc. (ISIN: US5732841060, NYSE: MLM) wird seinen Investoren eine Quartalsdividende in Höhe 66 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 30. Dezember 2022 (Record date: 1. Dezember 2022).

Der Konzern aus Raleigh, im US-Bundesstaat North Carolina, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 2,64 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite bei einem aktuellen Börsenkurs von 362,88 US-Dollar (Stand: 10. November 2022) 0,73 Prozent. Eine Dividende wird seit September 1994 an die Aktionäre ausgeschüttet. Im August 2022 erfolgte eine Anhebung um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (61 Cents).

Martin Marietta Materials ist 1993 als Tochterunternehmen der Martin Marietta Corporation gegründet worden. 1994 erfolgte das Listing an der New York Stock Exchange. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählt die Herstellung von Materialien für den Straßenbau und andere Infrastrukturprojekte wie Asphalt, Zement oder auch feine und grobkörnige Gesteine. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,81 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,56 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen lag bei 291,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 254,6 Mio. US-Dollar), wie am 2. November 2022 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 17,62 Prozent im Minus (Stand: 10. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 20,9 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de