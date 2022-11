THERMO FISHER - Aktie geht ersten wichtigen Schritt

Thermo Fisher Scientific Inc. - WKN: 857209 - ISIN: US8835561023 - Kurs: 538,680 $ (NYSE)

Die Aktie von Thermo Fisher befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Rally. Solche Rally laufen nie ohne größere Rückschläge ab. Da bildete diese Aktie keine Ausnahme. In der Spitze verlor die Aktie in einer Korrektur fast 72 % an Wert.

Seit Dezember 2021 läuft wieder einmal eine ausführliche Korrektur. Diese kostete die Aktie bisher 27,51 %. Sie läuft in einem bullischen Keil ab. In der letzten Woche löst sich der Wert mit einer langen weißen Kerze von der Keilunterkante und schoss an den EMA 50 (Wochenbasis) bei aktuell 546,60 USD nach oben.

Startschuss für Rally gefallen?

Die Kerze aus der letzten Woche ist ein erster wichtiger Schritt, um eine neue mittelfristige Rally zu etablieren. Aber dafür müssen noch zwei weitere Schritte kommen. Der erste wäre ein Ausbruch über den EMA 50 und der zweite wäre ein Ausbruch aus dem Keil. Dafür ist in der laufenden Woche ein Anstieg über 580,70 USD nötig. Gelingt ein Ausbruch aus dem Keil, dann wäre Platz für einen Anstieg bis zunächst 618,35 USD und später an das Allzeithoch. Mittelfristig könnte der Wert sogar gen 800 USD ansteigen.

Solange der Ausbruch aus dem Keil aber fehlt, kann es zu einer weiteren Konsolidierung in Richtung 435-433 USD kommen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Thermo Fisher deutet auf eine mittelfristige Rally hin. Der Startschuss ist aber trotz der starken letzten Woche noch nicht gefallen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)