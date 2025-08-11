Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Suss mit nächstem Tief seit April - US-China-Streit im Blick

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der jüngste Abwärtstrend bei Suss Microtec hat sich am Montag fortgesetzt. Mit einem Abschlag von 3,8 Prozent auf 29,70 Euro sackte der Kurs unter der 30-Euro-Marke auf ein erneutes Tief seit April. Die Stimmen zu dem Maschinenbauer, der stark auf die Halbleiterbranche ausgerichtet ist, sind zuletzt kritischer geworden.

Bereits am vergangenen Freitag wiesen mehrere Experten auf nachlassende Auftragseingänge hin, was sie mit einer Sättigung im Bereich der Künstlichen Intelligenz und den Trends in China in Zusammenhang brachten. Auch Janardan Menon von Jefferies ist nun vorsichtiger, solange keine Anzeichen einer Trendwende erkennbar sind. Er reduzierte sein Kursziel auf 31 Euro.

In der Chipbranche sorgt derzeit auch der Streit zwischen den USA und China für Schlagzeilen, weshalb die Aktien des US-Chipriesen Nvidia am Montag in New York 1,2 Prozent tiefer erwartet werden. Laut Medienberichten sollen der Chipriese und sein Wettbewerber AMD der US-Regierung bei China-Verkäufen von KI-Chips künftig einen Umsatzanteil von 15 Prozent abtreten./tih/men

