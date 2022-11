Trading-Chance 3M: Long-Zielzone fast erreicht … man könnte die Position drehen

Werbung

Trotz Umsätzen unter Vorjahr und einer gesenkten 2022er-Gewinnprognose zog 3M Ende Oktober kräftig an. Befeuert wurde das auch durch die Umschichtungswelle heraus aus dem Technologiesektor hin in die vermeintliche Sicherheit der „Old Economy“. Aber solche Wellen dauern nicht ewig. Und die nächste charttechnische Widerstandszone für die 3M-Aktie ist eine massive. Eine Trading-Chance Short.

Umsatz unter Vorjahr, Gewinnprognose gesenkt: Richtig gut war das ja nicht, was der Mischkonzern 3M, bekannt für Produkte wie Scotch Klebstoffe oder Post-It, für das dritte Quartal meldete. Auf der anderen Seite lag der Gewinn pro Aktie immerhin knapp zehn Prozent über dem des Vorjahresquartals. Dass die Aktie mit einem allgemein anziehenden Gesamtmarkt seit dem Wendepunkt am 13. Oktober stieg, ging daher in Ordnung. Und davon hatten wir auch mit dem an dieser Stelle am 26.10. vorgestellten Long-Trade profitiert: Kurz vor dem US-Handelsstart des heutigen Montags sind da 35 Prozent Gewinn aufgelaufen. 35 Prozent, die man jetzt mitnehmen könnte, denn:

Die nächsten Charthürden sind äußerst massiv

Der Kostendruck auf die Unternehmen, die negativen Konsequenzen des zu den anderen wichtigen Weltwährungen so starken US-Dollars und die Konsumzurückhaltung der inflationsgeplagten Verbraucher, all das ist noch keineswegs vorbei. Und auch, wenn Minnesota Mining & Manufacturing, wie 3M früher hieß, das bislang gut wegstecken konnte:

Den meisten Tradern ist sehr wohl bewusst, dass die momentan relativ niedrige Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis nur dann als Kaufargument taugt, wenn die Gewinne des Unternehmens 2023 steigen und nicht fallen. Aber Letzteres ist momentan wahrscheinlicher. Und auch der Chart an sich würde nahelegen, dass die Bullen langsam „durch“ sein könnten:

Quelle: marketmaker pp4

Die Rallye der vergangenen gut vier Wochen hat die Aktie in einen markttechnisch überkauften Status versetzt. Das passierte in diesem Jahr erst einmal, im August. Und da war der nächste Abwärtsimpuls nicht mehr fern. Dass auch der Dow Jones als Heimatindex der 3M-Aktie überkauft ist und sich der Kurs der massiven Widerstandszone aus der bei momentan bei knapp 138 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie und der Widerstandszone 139,74 zu 141,25 US-Dollar nähert, macht dies umso bedeutsamer. Wo genau das Hoch einer Rallye liegt, kann man nie sicher vorhersagen. Aber dass es bei 3M nahe genug ist, um über einen Switch auf Short nachzudenken, ist erkennbar.

Ein Short-Trade ist immer noch „trendkonform“

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 172,608 US-Dollar, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 3,3. Den Stop Loss würden wir bei 143 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht bei dem aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0330 im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,85 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf 3M lautet MD1KTW.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 137,97 US-Dollar, 139,74 US-Dollar, 141,25 US-Dollar

Unterstützungen: 125,60 US-Dollar, 122,02 US-Dollar, 107,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf 3M

Basiswert 3M WKN MD1KTW ISIN DE000MD1KTW1 Basispreis 172,608 US-Dollar K.O.-Schwelle 172,608 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 3,3 Stop Loss Zertifikat 2,85 Euro

