Dax zur Eröffnung erneut höher erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Zum Wochenbeginn hatte die Aussicht auf behutsamere Zinserhöhungen in den USA und eine Lockerung der Pandemie-Beschränkungen in China die Anleger weiterhin optimistisch gestimmt und den deutschen Leitindex um 0,6 Prozent auf 14.313 Punkte getrieben.

"Was die Anleger jetzt auf keinen Fall mehr sehen wollen, sind neue Hinweise auf einen Sprung nach oben im Preisgeschehen", sagte Jochen Stanzl, Analyst vom Online-Broker CMC Markets. Im Fokus haben die Anleger daher die US-Produzentenpreise im Tagesverlauf. "Die Hoffnung liegt in einer Bestätigung des Rückgangs in den Verbraucherpreisen auch in diesen Zahlen." Positive Impulse erhoffen sich Börsianer auch von den deutschen Stimmungsindikatoren. Die zuletzt leicht verbesserten ZEW-Erwartungen dürften nach Einschätzung der Finanzanalysten im November nochmals etwas optimistischer ausfallen.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

14.313,30

Dax-Future

14.346,00

EuroStoxx50

3.887,51

EuroStoxx50-Future

3.892,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.536,70 -0,6 Prozent

Nasdaq

11.196,22 -1,1 Prozent

S&P 500

3.957,25 -0,9 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.002,52 +0,1 Prozent

Shanghai

3.127,64 +1,4 Prozent

Hang Seng

18.229,06 +3,5 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)