EQS-News: WTS Advisory AG: Beratung der audiatec bei der Veräußerung sämtlicher Anteile an Diamond Foundry

München, 15. November 2022 WTS Advisory AG („WTS Advisory“) hat die Gesellschafter der global tätigen Augsburg Diamond Technology GmbH („audiatec“) beim Verkauf von sämtlichen Anteilen an Diamond Foundry Inc. („Diamond Foundry“) aus den USA, einem führenden Produzenten von synthetischen Diamanten, exklusiv beraten. Diamond Foundry hat durch den Erwerb der audiatec den technologisch führenden Produzenten für synthetisierten, einkristallinen Diamant in Wafergröße übernommen. Die Transaktion wurde im Rahmen eines global ausgelegten Verkaufsprozesses durchgeführt. In diesem Rahmen hat die WTS Advisory, gemeinsam mit dem Management der audiatec, einen detaillierten Mehrjahres-Businessplan konzipiert sowie die Transaktion für die Gesellschafter der audiatec steuerlich strukturiert. Durch den neuen Investor soll die bestehende Technologie weiter ausgebaut werden - auch der Firmenstandort in Augsburg soll nachhaltig gestärkt und langfristig gesichert werden. Über die Augsburg Diamond Technology GmbH Das Unternehmen ist 2015 als Ausgründung der Arbeitsgruppe Diamant der physikalischen Fakultät der Universität Augsburg durch die Herren Dr. Matthias Schreck, Dr. Martin Fischer und Dr. Stefan Gsell entstanden. Bei dem von audiatec eingesetzten Verfahren wird einkristalliner Diamant mittels chemischer Gasphasenabscheidung auf einem Fremdsubstrat (Heteroepitaxie) abgeschieden. Dadurch ist es erstmals möglich, Diamant in einkristalliner Form auf Scheiben mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm zu synthetisieren. Entsprechend vielfältig können die aus dem Diamantwafer hergestellten Fabrikate im produzierenden Gewerbe sowie der Schmuckindustrie eingesetzt werden. Transaktion Die CEOs und Gesellschafter der audiatec, Dr. Martin Fischer und Dr. Stefan Gsell, sehen in Diamond Foundry aus Kalifornien den perfekten Partner, um die Wafertechnologie auf Fremdsubstrat größer skalieren zu können und damit Diamant den Weg hin zu neuen, revolutionären Anwendungen zu ebnen. „Bereits in den ersten Gesprächen hatten wir ein gutes Gefühl bezüglich einer möglichen Zusammenarbeit mit Diamond Foundry. In der Vergangenheit haben wir mit unserem revolutionären Verfahren den Grundstein gelegt, Diamant zuverlässig und großflächig zu synthetisieren. Daher freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung des Verfahrens zur Synthese von Diamant“, sagt Dr. Stefan Gsell. Die Geschäftsführer der audiatec, Dr. Martin Fischer und Dr. Stefan Gsell, bleiben der Diamond Foundry erhalten, während Dr. Mattias Schreck den Gesellschafterkreis im Zuge der Transaktion verlässt. „Bei der international angelegten Investorensuche hat das WTS Advisory-Team punktgenau die richtige Ansprache je nach kulturellem Hintergrund gewählt. Durch die professionelle Arbeitsweise, die immer angenehme und konstruktive Kommunikation und die langjährige Erfahrung im Team wurden wir perfekt durch den vielschichtigen Prozess geleitet. Wir möchten uns an dieser Stelle bei dem WTS Advisory-Team – insbesondere Dr. Heiko Frank, Laura Schläger und Viktor Peters – für die Durchführung und Begleitung des M&A-Prozesses bedanken. Typischerweise macht man solch einen Prozesse nicht zu oft im Leben – falls wir das Ganze noch ein zweites Mal durchführen sollten würden wir gerne wieder mit dem WTS Advisory Team zusammenarbeiten.“, sagt Dr. Martin Fischer über die Zusammenarbeit mit der WTS Advisory. Über die WTS Advisory AG WTS Advisory ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für die zielorientierte Beratung und aktive operative Unterstützung von Unternehmen entlang der gesamten CFO-Agenda. Dies umfasst Lösungen von der externen Berichterstattung, Optimierung der Finanzabteilung, Fragestellungen der Governance, Risk & Compliance bis hin zur M&A- und Transaktionsberatung und Begleitung der digitalen Transformation auf dem Weg zur „Next Generation Finance“. WTS Advisory ist Teil der WTS, einem globalen Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Der Bereich Deal Advisory der WTS Advisory & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (WTS Advisory) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. Das WTS Advisory Deal Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren Buy-Side und Sell-Side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung. Transaktionsteam Dr. Heiko Frank, Partner

Laura Schläger, Manager

Viktor Peters, Manager Kontakt WTS Advisory AG

Dr. Heiko Frank, Partner l Lead M&A Strategy & Deal Advisory

Friedenstraße 22 · 81671 München · Deutschland/Germany

T: +49 (0) 89 28646-2700

M: +49 (0) 170 9416 717

heiko.frank@wts.de

www.wts-advisory.de

