Trading-Chance Intuitive Surgical: Wir drehen die Position!

Werbung

Vier Trades haben wir mit der Aktie des US-Medizintechnik-Unternehmens Intuitive Surgical seit April bereits vorgestellt. Bislang war der stete Wechsel zwischen Long und Short sehr erfolgreich. Jetzt sehen wir hier eine Chartkonstellation, die nahelegt, dass Trade Nummer 5 die Nummer 4 ablösen sollte. Wir drehen erneut die Position, diesmal wieder auf die Short-Seite.

Seit der Veröffentlichung der Bilanz zum 3. Quartal ist Intuitive Surgical in der Spitze um fast 40 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse waren zwar gut und rechtfertigten steigende Kurse. Aber so grandios, dass da jetzt immer noch viel Luft nach oben wäre, waren sie eben auch nicht. Daher würden wir den aktuell knapp über 50 Prozent liegenden Gewinn unseres am 24.10. vorgestellten Long-Trades jetzt mitnehmen und auf die Short-Seite wechseln.

Jetzt ist die Aktie wieder teuer bewertet

Als Intuitive Surgical das Jahrestief bei knapp 180 US-Dollar erreichte, war die zu Jahresbeginn viel zu hohe Bewertung entsprechend moderat geworden. Nach einem Kurs/Gewinn-Verhältnis bei knapp 80 war es Mitte Oktober auf etwa 40 zurückgekommen, das war für diese Branche angemessen. Aber nachdem im 3. Quartal zwar die Analystenprognose überboten wurde, der Gewinn pro Aktie mit 1,19 US-Dollar aber trotzdem nur auf Höhe des Vorjahresquartals lag, bleibt klar, dass das Unternehmen 2022 etwas weniger verdienen wird als 2021. Dadurch ist das Kurs/Gewinn-Verhältnis aufgrund dieser Rallye seit Mitte Oktober schon wieder bei etwa 65 angekommen: zu teuer. Hinzu kommt, dass die Aktie auf markttechnischer Ebene jetzt markant heiß gelaufen ist.

Negative Divergenz im RSI

Momentan ringt Intuitive Surgical mit der Widerstandslinie bei 263 US-Dollar. Aber auch, wenn es gelingt, diese zu bezwingen und dadurch aus rein charttechnischer Sicht den Weg in Richtung der nächsten Widerstandszone im Bereich 305/309 US-Dollar frei zu machen: Diese Rallye lief derart schnell ab und reichte so weit, dass die Markttechnik jetzt ein Warnsignal abliefert.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass der Relative Stärke Indikator (RSI) in die überkaufte Zone gelaufen ist. So etwas passiert selten und ist für sich genommen bereits ein Signal, bei dem man als Long ausgerichteter Trader vorsichtig wird. Aber hier haben wir zusätzlich die Besonderheit, dass der RSI jetzt zum zweiten Mal in die überkaufte Zone lief, dabei aber gerade auf einem Level nach unten dreht, das unter dem Hoch des ersten Peaks liegt. Zugleich hatte die Aktie aber ein neues Hoch erreicht. Was bedeutet, dass dieses neue Hoch im Aktienkurs nicht durch ein neues Hoch im RSI bestätigt wurde. Dieses Phänomen nennt sich „negative Divergenz“ und veranlasst uns, die Long-Position mit gutem Gewinn zu schließen und die Seiten zu wechseln.

Ein Short-Trade mit einem Hebel von 3,15

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Vontobel vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 341,400 US-Dollar, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,15. Den Stop Loss würden wir bei 288 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0430 einem Kurs von ca. 5,10 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Intuitive Surgical lautet VX9G5Y.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 262,53 US-Dollar, 267,67 US-Dollar, 304,68 US-Dollar, 308,97 US-Dollar

Unterstützungen: 245,36 US-Dollar, 200,18 US-Dollar, 186,83 US-Dollar, 180,07 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN VX9G5Y ISIN DE000VX9G5Y6 Basispreis 341,400 US-Dollar K.O.-Schwelle 341,400 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Vontobel Hebel 3,15 Stop Loss Zertifikat 5,10 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.