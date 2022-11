Tyson Foods erzielt weniger Gewinn und erhöht die Dividende

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern Tyson Foods, Inc. (ISIN: US9024941034, NYSE: TSN) wird eine Quartalsdividende von 0,48 US-Dollar je Anteilsschein ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2022 (Record day: 1. Dezember 2022). Dies ist eine Anhebung um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal (0,46 US-Dollar).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,92 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 64,81 US-Dollar (Stand: 14. November 2022) bei 2,96 Prozent.

Tyson Foods ist 1935 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Springdale im US-Bundesstaat Arkansas. Der Konzern ist einer der weltweit größten Fleischverarbeiter. Im vierten Quartal (1. Oktober) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 13,74 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 12,81 Mrd. US-Dollar), wie am 14. November 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 538 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,36 Mrd. US-Dollar). Tyson Foods beschäftigt rund 139.000 Menschen in mehr als 400 Betriebsstätten.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 25,64 Prozent im Minus (Stand: 14. November 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 23,77 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de