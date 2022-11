AKTIE IM FOKUS: Compleo-Papiere setzen Kursfeuerwerk nach Zahlen fort

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein vergleichsweise starkes drittes Quartal und die strategische Neuausrichtung von Compleo gefallen den Investoren am Mittwoch. Am Vormittag knüpften die Papiere des Ladetechnikanbieters für E-Autos mit einem Plus von fast elf Prozent an die jüngste Rally an. Seit dem Rekordtief in der vergangenen Woche hat der Kurs um mehr als 80 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen schreibt aktuell zwar wegen hoher Aufwendungen weiter rote Zahlen, zuletzt besserte sich aber die Profitabilität. Die jüngsten Quartalsergebnisse seien etwas besser als gedacht ausgefallen, hieß es am Markt. Unter dem neu formierten Management soll nun das Produktportfolio geschärft und die Vertriebsorganisation verschlankt werden./tav/mis