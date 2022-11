EQS-News: Compleo Charging Solutions AG: Compleo stellt neue Strategie im Rahmen der Quartalsergebnisse vor

EQS-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Compleo stellt neue Strategie im Rahmen der Quartalsergebnisse vor Neuformierter Vorstand stellt Weichen für wettbewerbsfähigere Compleo 3.0 | Q3-Ergebnisse bestätigen Umsatz- und Gewinnausblick für 2022 | Weiter verstärkter Fokus auf Kosten und Profitabilität Dortmund, 16. November 2022 – Compleo Charging Solutions AG („Compleo“), ein führender europäischer Komplettanbieter für Ladetechnologien, berichtet heute über die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2022. Demnach konnte Compleo trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen das Umsatzniveau aus dem Vorquartal halten und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Gruppenumsatz von 80,3 Mio. Euro erzielen. Dies entspricht einem deutlichen Wachstum um 42,7 Mio. Euro oder 114% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (9M 2022: 37,6 Mio. Euro). Damit liegt Compleo im Plan, die Mitte September angepasste Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 von 105 bis 110 Mio. EUR zu erreichen. Auf Quartalsebene stieg der Gruppenumsatz um 75% auf 28,4 Mio. EUR (Q3 2021: 16,2 Mio. EUR). Im Segment Charging Stations lag der Umsatz im dritten Quartal 2022 mit 20,6 Mio. EUR leicht unter dem Vorquartalsniveau. Das Segment Software setzte das profitable Wachstum der vorherigen Quartale weiter fort und erwirtschaftete einen Quartalsumsatz von 5,8 Mio. EUR bei einer starken Bruttomarge von 36,6%. Darüber hinaus konnte Compleo die Profitabilität trotz weiterhin herausfordernder Beschaffungsmärkte im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern. Die Bruttomarge stieg um 2,6%-Punkte auf 17,5% (9M 2021: 14,9%). Ursächlich hierfür sind Effizienzgewinne durch das gestiegene Umsatzvolumen sowie erste positive Ergebnisse aus den unterjährig angestoßenen Kostensenkungsprogrammen. Das adjustierte EBITDA (um Einmaleffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) entwickelte sich im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres weiter positiv. Es fällt mit -5,3 Mio. Euro im dritten Quartal 2022 niedriger aus als in den beiden vorangegangenen Quartalen. Nach den ersten neun Monaten beträgt dieser Wert kumuliert -18,5 Mio. EUR, wodurch Compleo auch hier im Plan zur Erreichung des Jahresziels von einem adj. EBITDA von -25 bis -30 Mio. Euro liegt. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse nimmt der neuformierte Vorstand bestehend aus Jörg Lohr (CEO) und Peter Hamela (CFO) zum Anlass, die strategische Neuaufstellung der Compleo Gruppe vorzustellen. In den vergangenen Monaten wurde eine tiefgreifende Bestandanalyse sämtlicher Produkte, Dienstleistungen, Prozesse und Strukturen durchgeführt, deren Ergebnisse in die neue Strategie Compleo 3.0 miteingeflossen sind.

Im Wesentlichen basiert das Konzept, dessen klare Ausrichtung auf Profitabilität und Kundenfokus liegt, auf vier Säulen: Zukünftig wird das anorganisch angewachsene Produktportfolio im Segment Charging Stations deutlich geschärft. Von derzeit 15 Produktfamilien mit in Summe über 500 Produktvarianten wird perspektivisch mit fünf Kernprodukten im Leistungsspektrum von 11 bis 400 kW rund 80% der üblichen Anwendungsfälle abgedeckt. Durch das fokussierte Produktsortiment werden zukünftig deutliche Effizienz- und Kostenvorteile in sämtlichen operativen Bereichen realisiert werden. Der Kunde steht zukünftig noch mehr im Mittelpunkt sämtlicher Geschäftsaktivitäten. Die komplette innerbetriebliche Wertschöpfungskette beginnend mit Forschung und Entwicklung, über Produktion und Vertrieb bis hin zum After-Sales Service richtet sich zukünftig konsequent an die dezidierten Kundenanforderungen aus den unterschiedlichen Zielmärkten aus. In diesem Zuge richtet sich Compleo zukünftig verstärkt auf die im Haus bestehenden Kernkompetenzen aus. Im Bereich Charging Stations sind dies insbesondere die Entwicklung und der Vertrieb innovativer und ganzheitlicher Ladeinfrastruktur-lösungen. Die industrialisierte Produktion von Wallboxen soll perspektivisch vollständig extern vergeben werden. Das Software-Segment wurde per 30.09.2022 erfolgreich als separate Organisation aus dem Konzern herausgelöst. Ziel ist es, diese Einheit selbstständig am Markt zu positionieren und mit Hilfe strategischer Partnerschaften Wert für die Compleo-Aktionäre zu schaffen. Das Segment Services fokussiert sich zukünftig konsequent auf den Herstellerservice. Das Software-Segment verfügt bereits heute über eigene Service-Strukturen. Der Teilbereich rund um Projektierung und Installation von Ladeinfrastruktur wird neu ausgerichtet und auf die Steuerung des Projektgeschäfts fokussiert. Mit dem klaren Augenmerk auf die wertschaffenden Kernaktivitäten geht auch eine organisationale Verschlankung einher: Neben der bereits Ende September bekanntgegebenen Zentralisierung der deutschen Produktion und Verwaltung werden bestehende Organisationsstrukturen weiter optimiert und Überkapazitäten abgebaut. Die Schließung der beiden Standorte in Paderborn und Schlangen zum Jahreswechsel ist hierbei einer erster Schritt zur Verschlankung operativer Kostenstrukturen. Darüber hinaus hat der Vorstand die nachfolgende Führungsebene auf nur vier Vice Presidents ausgerichtet. Weitere Initiativen – auch zur Verbesserung der Profitabilität und der Optimierung von Working Capital – befinden sich aktuell in Planung. Perspektivisch plant Compleo, seine Zielmärkte in Europa weiter auszubauen. Daneben wird der Markteintritt im High Power Charging (HPC)-Segment in Nordamerika, dem weltweit größten Markt für öffentliche DC-Ladeinfrastruktur, mit Hilfe von Partnern bis Mitte 2024 angestrebt. Compleo führt im kommenden Jahr einen neuen Hochleistungslader ein, der ebenfalls für den profitablen nordamerikanischen Markt konzipiert wurde. Mit Comfort Charge konnte vor Kurzem ein erster Kundenauftrag über die Lieferung von 38 HPC-Ladern vermeldet werden. „Die letzten Wochen und Monate waren herausfordernd für die gesamte Organisation und insbesondere auch für unsere Aktionäre“, so Jörg Lohr, CEO von Compleo. „Mit unserer umfassenden Strategie Compleo 3.0 sind wir jedoch zuversichtlich, dass wir uns zukünftig deutlich effizienter, kundenzentrierter und auch wettbewerbsfähiger aufstellen werden. Wir werden konsequent auf Liquidität, Profitabilität und Kosten schauen. Dies ist essentiell für unseren zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg. Neben der Vielzahl an operativen Einsparpotentialen, die wir identifiziert haben, ist auch eine zusätzliche Außenfinanzierung zur Unterstützung der operativen Geschäftsabläufe eine Option, die wir uns näher anschauen. Unser stark wachsendes und hochprofitables Software-Segment kann hierbei – neben anderen strategischen Optionen – eine entscheidende Rolle spielen.“ Die vollständigen Quartalsergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite https://ir.compleo-charging.com/ im Bereich „Ergebnisse“ verfügbar. Appendix: Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung und Gesamtergebnisrechnung zum 30. September 2021 und 30. September 2022 in TEUR 9M 2022 9M 2021 Umsatzerlöse 80.300 37.603 Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistung -66.259 -31.989 Bruttoergebnis vom Umsatz 14.041 5.614 Sonstige Einnahmen 2.570 359 Vertriebskosten -12.997 -5.392 Forschungs- und Entwicklungskosten -19.016 -4.478 Allgemeine Verwaltungskosten -20.917 -8.520 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) -36.319 -12.417 Finanzerträge 1.174 19 Finanzaufwendungen -484 -201 Ergebnis vor Steuern (EBT) -35.629 -12.599 Ertragssteuern 1.904 -4.773 Ergebnis der Periode -33.725 -17.372 Sonstiges Ergebnis, das in den Folgeperioden nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert wird: Versicherungsmathematische Gewinne /

Verluste aus der Neubewertung von

leistungsorientierten Pensionsplänen 15.238 Sonstiges Ergebnis, das in Folgeperioden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden kann: Umrechnungsdifferenzen aus der

Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe 273 Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern 15.511 Gesamtergebnis der Periode -18.214 -17.372 Zuordnung des Ergebnisses der Periode Eigentümer des Mutterunternehmens -33.691 -17.368 Nicht beherrschende Anteile -34 -4 -33.725 -17.372 Zuordnung des Gesamtergebnisses der Periode Eigentümer des Mutterunternehmens -18.812 -17.368 Nicht beherrschende Anteile -32 -4 -18.214 -17.372 Ergebnis je Aktie (in EUR) Unverwässert -6,65 -4,68 Verwässert -6,65 -4,68

Berechnung adjustiertes EBITDA In TEUR 9M 2022 9M 2021 Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) -36.318 -12.416 Abschreibungen -9.947 -2.362 EBITDA -26.821 -10.054 EBITDA Marge -33,4 % -26,7 % Einmalbelastungen -8.322 -2.340 Adjustiertes EBITDA -18.499 -7.713 Adjustiertes EBITDA Marge -23,0 % -20,5 % Verkürzte Bilanz zum 31. Dezember 2021 und 30. September 2022 Vermögenswerte 31. Dez. 2021 in TEUR 30. Sep. 2022 Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte 34.484 16.684 Geschäfts- oder Firmenwert 27.612 26.245 Sachanlagen 7.835 3.190 Nutzungsrechte 4.036 2.863 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 24 24 Sonstige langfristige Vermögenswerte 218 238 Vermögenswert aus leistungsorientierten Versorgungsplänen 6.060 - Latente Steueransprüche 2.682 18 Summe langfristige Vermögenswerte 82.951 49.262 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte 44.473 21.458 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.843 7.315 Vertragsvermögenswerte 2.364 2.235 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 1.805 1.075 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 9.054 60.211 Steuererstattungsansprüche 103 - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17.669 12.434 Summe kurzfristige Vermögenswerte 93.311 104.728 Summe Vermögenswerte 176.262 153.990 Eigenkapital und Schulden in TEUR 30. Sep. 2022 31. Dez. 2021 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 5.070 5.070 Kapitalrücklage 144.729 144.675 Kumuliertes sonstiges Ergebnis 15.504 -5 Bilanzverlust -61.665 -27.974 Nicht beherrschende Anteile -55 -23 Summe Eigenkapital 103.583 121.743 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 943 - Sonstige Rückstellungen (langfristig) 2.849 1.882 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 6.338 7.743 Leasingverbindlichkeiten (langfristig) 2.340 1.684 Sonstige langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 7.681 5 Latente Steuerschulden 1 2.050 Summe langfristige Verbindlichkeiten 20.152 13.364 Kurzfristige Verbindlichkeiten Sonstige Rückstellungen 19.905 1.288 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1.828 1.060 Leasingverbindlichkeiten (kurzfristig) 1.828 1.325 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.740 12.305 Vertragsverbindlichkeiten 308 3 Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 8.074 82 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 7.844 2.820 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 52.572 18.883 Summe Eigenkapital und Schulden 176.262 153.990 Verkürzte Kapitalflussrechnung zum 30. September 2022 und 30. September 2021 In TEUR 9M 2022 9M 2021 Ergebnis der Periode -33.725 -17.372 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf immaterielle Vermögenswerte 7.049 1.141 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Sachanlagen und Nutzungsrechte 2.448 1.219 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen langfristigen Rückstellungen -1.742 -346 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen kurzfristigen Rückstellungen -3.732 57 Aufwand aus anteilsbasierten Vergütungen 54 30 Sonstige zahlungsunwirksame Posten -20 -726 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte -20.075 -7.730 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.524 -4.421 Zunahme (-) / Abnahme (+) der sonstigen Vermögenswerte 50.855 514 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -8.615 1.556 Zunahme (+) / Abnahme (-) der sonstigen Verbindlichkeiten 5.631 -1.051 Zinsaufwand (+) / -ertrag (-) -690 182 Zunahme / Abnahme der Steuererstattungsansprüche (-/+) und -schulden (+/-) sowie latenter Steueransprüche (-/+) und -schulden (+/-) -2.470 4.327 Ertragssteuerzahlungen (-/+) - - Netto-Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit -3.508 -22.620 Auszahlungen (-) für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -2.878 -2.243 Auszahlungen (-) für Investitionen in Sachanlagen -2.581 -1.125 Auszahlungen (-) für den Erwerb von Tochterunternehmen, abzgl. erworbene Zahlungsmittel 15.544 -22.814 Auszahlungen (-) für den Erwerb von Gesellschafterdarlehen - - Erhaltene Zinsen (+) 1.043 19 Cashflow aus der Investitionstätigkeit 11.128 -26.163 Einzahlungen (+) aus der Ausgabe neuer Aktien - 28.295 Transaktionskosten für die Ausgabe neuer Aktien - -911 Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten -637 -8.598 Tilgung (-) von Leasingverbindlichkeiten -1.400 -728 Gezahlte Zinsen (-) -348 -201 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -2.385 23.269 Nettozunahme/ -abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 5.235 -25.338 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar 12.434 35.736 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 30. September 17.669 10.398 Über Compleo: Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo waren die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland. Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

