Werbung ausblenden

EQS-DD: SAP SE: Muhammad Alam, Muhammad Alam hat 2.000 Aktien der SAP SE der Fidelity Charitable, einer gemeinnützigen Stiftung nach US-amerikanischem Recht, durch eine unwiderrufliche Zuwendung ...

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 12:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Muhammad
Nachname(n):Alam

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Muhammad Alam hat 2.000 Aktien der SAP SE der Fidelity Charitable, einer gemeinnützigen Stiftung nach US-amerikanischem Recht, durch eine unwiderrufliche Zuwendung geschenkt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet:www.sap.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100130 14.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SAP
Fidelity Holding
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?11. Aug. · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden