Cisco Systems: Ziehen Bullen jetzt nach?

Tauchen im Kursverlauf Keile oder Wimpel auf, werden diese häufig in Trendrichtung aufgelöst. So könnte es auch bei der Cisco-Aktie kommen, seit Anfang dieses Monats lässt sich eine derartige Formation erkennen. Sollten die vorgelegten Quartalszahlen der Aktie den nötigen Schwung verleihen und mindestens über den 200-Tage-Durchschnitt bei 46,76 US-Dollar aufwärtsführen, käme eine kleine Rallye in Richtung 50,00 US-Dollar durchaus infrage. Spätestens ab 52,50 US-Dollar dürfte ein Folgeanstieg jedoch sehr erschwert werden. Wird dagegen der 50-Tage-Durchschnitt bärisch gekreuzt, ließ dies lediglich Verluste auf 42,15 US-Dollar zu.

Fazit:

Um von einem Kaufsignale in Richtung 50,00 bzw. 52,50 US-Dollar zu profitieren, muss erst ein Anstieg über 46,76 US-Dollar mindestens auf Tagesschlusskursbasis gelingen. Dann könnte auch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UK8S3E zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 170 Prozentermöglichen. Ziele im Schein wurden bei 0,95 und 1,19 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte aber in keinem Fall das Niveau von 45,80 US-Dollar gemessen am Basiswert überschreiten, hieraus errechnet sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,55 Euro. Aufgrund der trägen Reaktion der letzten Monate sollten vorläufig noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.