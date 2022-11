Markt Update: Siemens gibt Dax Rückenwind – Allianz schielt nach China – CTS Eventim mit Traumzahlen – Thyssenkrupp erwartet Gewinnrückgang

Sehr starke Zahlen von Siemens geben dem Dax Rückenwind. Siemens sprang in den ersten Handelsminuten mit über 7 Prozent nach oben. Der Grund: Sehr gute Quartalszahlen Q4/2022.

„Eine Konsolidierung wäre absolut normal und auch gesund“

Allerdings sehen die meisten Börsianer dies als Ausnahme. Betrachtet man den ganzen Markt, wird wohl erst einmal eine kleine Verschnaufpause eintreten, denn dafür war die Rallye der letzten Wochen zu beeindruckend: Plus 20 Prozent seit Ende September.

Allianz schielt nach China

Allianz-Chef Oliver Bäte schielt nach China: Das Reich der Mitte biete derAllianz in Sachen Vermögensverwaltung eine große Chance, denn schließlich müssen auch chinesische Investoren ihr Geld breiter und diversifizierter anlegen. Bäte gibt sich in einem Interview mit Bloomberg TV in Singapur überzeugt, dass die Allianz hier einen großen Beitrag leisten könne.

In China darf die Allianz als erstes ausländisches Unternehmen einen örtlichen Versicherer im Vollbesitz betreiben. China habe das Potenzial, der größte Versicherungsmarkt der Welt zu werden. Der Ausbau der dortigen Geschäfte wurde schon angekündigt. China hatte seine Öffnung für ausländische Investoren in diesem Bereich im Jahr 2019 angekündigt.

Hört sich alles gut an. Es bleibt nur eine Frage offen: Was passiert, wenn China Taiwan angreift?

CTS Eventim mit deutlichen Gewinnsprung

Die letzten beiden Jahre waren fpr den Ticketverkäufer CTS Eventim hart: Zahlreiche Corona-Maßnahmen vermiesten das Geschäft. Davon hat sie sich aber gründlich erholt: Der Gewinn in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat sich von 31,5 Mio. Euro des Vorjahres auf 129 Mio. Euro vervielfacht.

Auch der Umsatz hat sich erholt: Betrug er im Vorjahr noch rund 175 Mio. Euro, so lag er in diesem Jahr bei 1,4 Mrd. Euro. Eventim zeigt: Corona ist Geschichte.

Interessant wird es nur, wie der im MDax gelistete Konzern die Krise und Inflation verarbeiten wird. Es bleibt spannend.

Thyssenkrupp erwartet weiteren Gewinnrückgang

Im letzten Geschäftsjahr meldete Thyssenkrupp noch einen Milliardengewinn; für dieses Jahr sieht es düster aus. Sinkende Stahlpreise und steigende Kosten, insbesondere für Materialien und Energie dürften 2022/23 Umsatz und Gewinn sinken lassen,

Das Management um Konzernchefin Martina Merz rechnet für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) mit einem deutlichen Rückgang des Umsatzes. Hier spielen nicht nur Preiseffekte eine Rolle, sondern auch der Verkauf von Geschäftsteilen. Wegen der Verkäufe wurden die Gewinne gesteigert. Aber das sind bekanntlich nur Einmal-Effekte.

(mit Material von dpa-AFX)