Lufthansa-Tochter Eurowings verdoppelt Flotte am Flughafen BER

Berlin (Reuters) - Der Billigflieger Eurowings verdoppelt seine Flotte am Hauptstadtflughafen BER und baut auch sein Flugprogramm aus.

Die Lufthansa-Tochter werde zum Sommerflugplan ab Ende März 2023 sechs Maschinen in Berlin stationieren, sagte Eurowings-Chef Jens Bischof am Montag in Berlin. Im laufenden Winterprogramm komme bereits ein vierter Flieger hinzu. Im Sommer biete man knapp 30 Ziele an und damit doppelt so viele wie bisher. Bezogen auf die Sitzplatzkapazität sprach Eurowings von 130 Prozent Wachstum. "Andere ziehen sich zurück, wir bauen auf", sagte Bischof mit einem Seitenhieb auf die internationale Konkurrenz. Berlin sei ein Touristenmagnet und deshalb baue Eurowings als deutsche Airline ihre Präsenz am BER aus.

Eurowings stößt in eine Lücke, die andere Airlines in Berlin hinterlassen. Der englische Billigflieger Easyjet hatte angekündigt, seine Flotte von 18 auf elf Flugzeuge zu verkleinern. Auch die irische Ryanair dünnt ihren Flugplan in Berlin aus. Europas größter Billigflieger reduziert sein Winterprogramm für die Hauptstadt - zum Vorkrisenwinter 2019/20 - um 40 Prozent oder 230 wöchentliche Flüge. Ryanair-Chef Michael O'Leary hat dies auch mit zu hohen Flughafengebühren begründet.

