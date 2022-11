Original-Research: Kleos Space S.A. (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Kleos Space S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Kleos Space S.A. Unternehmen: Kleos Space S.A. ISIN: AU0000015588 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 21.11.2022 Kursziel: AUD 1.60 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera First Berlin Equity Research has published a research update on Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his AUD 1.60 price target. Abstract: Kleos Space SA (Kleos) has published its Q3 2022 cash flow report and business update. The company's cash receipts from customers amounted to EUR0.34m in Q3 and EUR1.3m after nine months. At the end of September, the company reported cash and cash equivalents of EUR3.9m. Mr Alan Khalili, a US citizen and Kleos' CFO since July, will transition to the CEO position by year-end. This decision will help Kleos acquire more contracts in the US, particularly from the government (e.g. National Reconnaissance Office contract). Kleos' co-founder and current CEO, Mr Bowyer, will focus on his present strategic role as Director. The company intends to hire a new CFO soon. Kleos expects the Vigilance Mission (KSF1) cluster to complete commissioning and reach formation in November, which is a trigger for revenue generation shortly afterwards. One of the four KSF1 satellites will become operational later due to a software issue, but this will not hinder the cluster's first three satellites from delivering accurate RF data to clients. Due to KSF1's tight timeframe to generate revenue by YE, we have lowered our FY 2022 revenue forecast to EUR1.2m (previously EUR2.2m). Patrol Mission (KSF2), which launched in early April and is also undergoing commissioning, is anticipated to begin operations in early Q1 2023. Observer Mission (KSF3) is scheduled to launch on the Transporter-6 SpaceX rocket by year-end, and management expects it to be operational during H1 2023. Kleos is close to meeting key short-term milestones. Our price target of AUD 1.60 and Buy rating remain unchanged. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Kleos Space S.A. (ISIN: AU0000015588) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von AUD 1,60. Zusammenfassung: Kleos Space SA (Kleos) hat ihren Cashflow-Bericht für das 3. Quartal 2022 und ein Geschäftsupdate veröffentlicht. Die Bareinnahmen des Unternehmens von Kunden beliefen sich im dritten Quartal auf EUR0,34 Mio. und in den ersten neun Monaten auf EUR1,3 Mio. Ende September wies das Unternehmen liquide Mittel in Höhe von EUR3,9 Mio. aus. Alan Khalili, US-Bürger und seit Juli CFO von Kleos, wird bis zum Jahresende in die Position des CEO wechseln. Diese Entscheidung wird Kleos helfen, mehr Aufträge in den USA zu akquirieren, insbesondere von der Regierung (z. B. NRO-Vertrag). Der Mitgründer und derzeitige CEO von Kleos, Herr Bowyer, wird sich auf seine derzeitige strategische Rolle als Direktor konzentrieren. Das Unternehmen beabsichtigt, in Kürze einen neuen Finanzchef einzustellen. Kleos geht davon aus, dass der Cluster Vigilance Mission (KSF1) im November die Inbetriebnahme abschließen und die Formation erreichen wird, was kurz darauf zu Umsätzen führen wird. Einer der vier KSF1-Satelliten wird aufgrund eines Softwareproblems erst später in Betrieb genommen, was jedoch die ersten drei Satelliten des Clusters nicht daran hindern wird, den Kunden genaue RF-Daten zu liefern. Aufgrund des engen Zeitrahmens für die Umsatzgenerierung von KSF1 bis zum Jahresende haben wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2022 auf EUR 1,2 Mio. (zuvor EUR2,2 Mio.) gesenkt. Die Patrol Mission (KSF2), die Anfang April gestartet wurde, wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 ihren Betrieb aufnehmen. Die Observer Mission (KSF3) soll bis zum Jahresende mit der Transporter-6-Rakete von SpaceX gestartet werden und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 betriebsbereit sein. Kleos steht kurz davor, wichtige kurzfristige Meilensteine zu erreichen. Unser Kursziel von AUD 1,60 und unser Rating 'Kaufen' bleiben unverändert. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25985.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °