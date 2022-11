PepsiCo: Aktie bald auf neuem Allzeithoch?

Mit einer Performance von +4,39 Prozent seit Jahresbeginn gehört die PepsiCo-Aktie aktuell zu den 20 am besten performenden Aktien im Nasdaq100-Index. Wie ist die aktuelle Chartsituation bei den Titeln des Getränkekonzerns einzustufen?

Monatschart

Ein Blick auf den Monatschart zeigt eine beeindruckende Haussebewegung in den vergangenen Jahren. Seit dem Tief in der Finanzkrise hat sich der Aktienkurs des eher konservativen Titels mehr als vervierfacht, seit dem Corona-Tief im Frühjahr 2020 stehen gut 80 Prozent Kursgewinn zu Buche.

Geht da noch mehr für die Bullen?

Tageschart

Die Aktie des Getränkekonzerns hielt sich deutlich besser als die meisten Nasdaq100-Werte in 2022 und stieg Ende Oktober sogar auf ein neues Allzeithoch nördlich der 183 USD-Marke.

Der jüngste Rallyschub wird seit Anfang November in einer bullisch zu interpretierenden Flaggenformation im Tageschart konsolidiert. Diese Art von Chartformation wird nach einem vorangegangenen Aufwärtsimpuls in der Regel gen Norden hin aufgelöst.

So lange der Bereich 175/76 USD nun nicht wieder per Tagesschluss unterboten wird, ist Richtung Jahresende tendenziell mit einer weiteren Aufwärtsbewegung auf ein neues Allzeithoch im Bereich 184 bis 190 USD zu rechnen. Erst unterhalb von 175 USD bekämen die Bären kurzfristig wieder etwas Oberwasser, bis dahin haben die Käufer das Zepter (weiter) in der Hand bei Pepsi.