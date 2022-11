Trading-Chance Carl Zeiss Meditec: Die 100 Euro-Marke ist noch nicht vom Tisch

Werbung

Andere Branchen haben unter der derzeitigen Gesamtsituation mehr zu leiden als die Medizintechnik-Branche. Aber Carl Zeiss Meditec spürt den Kostendruck durchaus. Der Umsatz steigt, der Gewinn nicht, die Margen sinken. Und die Bewertung der Aktie? Immer noch hoch genug, um hier eine Trading-Chance Short auszumachen.

So, wie sich die Neun-Monats-Ergebnisse des am 30.9. beendeten Geschäftsjahres darstellten, dürfte Carl Zeiss Meditec irgendwo im Bereich von +/- 0 bis +10 Prozent herauskommen, was den Gewinn pro Aktie angeht. Gut, aber auch gut genug? Die Ergebnisse dieses mittlerweile ja längst beendeten Geschäftsjahres kommen erst am 9. Dezember. Und erst dann wird auch erkennbar, wie es derzeit läuft und wie man beim Unternehmen das Geschäftsjahr 2022/2023 sieht. Was man bislang aber festhalten kann:

Das KGV ist immer noch zu hoch

Das Tempo des Gewinnwachstums ist deutlich gesunken. Was in einem Umfeld wie diesem nicht überraschen darf. Aber wenn der Gewinn weniger zulegt als in den vergangenen Jahren und man ggf. sogar mit eine Zeitlang rückläufigen Profiten rechnen müsste, dann ist die derzeitige Bewertung der Aktie über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) zu hoch:

Ein KGV von 47 ist zwar weniger als die völlig übertriebenen 75, die das KGV auswies, bevor die Spekulationswelle im Herbst 2021 in sich zusammenfiel. Aber bei einem momentan von den Analysten vermuteten Gewinnwachstum um die 10 bis 15 Prozent in den kommenden zwei Jahren wäre ein KV von 20 bis 30, wie es bei dieser Aktie in früheren Jahren normal war, angemessen. Und um das zu erreichen, müsste der Kurs deutlich tiefer stehen. Hier grundsätzlich eher über Short als über Long nachzudenken, würde dadurch also unterfüttert.

Die jüngste Kaufwelle hat ihren Schwung eingebüßt

Dass man hier auf der Oberseite nicht mit allzu viel rechnen sollte, scheinen auch die Marktteilnehmer verinnerlicht zu haben. Es gelang zwar Ende September, die schon im Mai und Juni attackierte runde Marke von 100 Euro erneut zu halten. Aber die Aufwärtsbewegung danach fiel eher kraftlos aus. Dass es dann am 10. und 11. November zu einem immensen Kurssprung kam, basierte nicht auf Nachrichten seitens des Unternehmens, hier wurde die Carl Zeiss Meditec-Aktie einfach von dem wegen der US-Inflationsdaten und deren bullischer Auslegung haussierenden Gesamtmarkt mitgerissen. Wir sehen aber auch …

… dass dann nichts mehr nachkam. Die Käufer scheinen „durch“ zu sein, Gewinnmitnahmen lassen die Aktie wieder abbröckeln. Da sie aber immer noch markttechnisch überkauft ist und die zu hohe Bewertung die Käufer abschrecken dürfte, ist ein Short-Trade mit einem Stop Loss knapp über dem letzten Zwischenhoch eine interessante Option für risikofreudige Trader.

Ein Short-Trade setzt auf einen erneuten Test der Zone 100/105 Euro

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor. Mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 159,253 Euro kommt das Zertifikat aktuell auf einen Hebel von 4,1. Ein Stop Loss bei 138 Euro in der Aktie entspricht einem Kurs von ca. 2,12 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Carl Zeiss Meditec lautet JX4XQA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 145,95 Euro, 154,05 Euro, 191,05 Euro, 202,00 Euro

Unterstützungen: 126,32 Euro, 116,90 Euro, 104,55 Euro, 101,75 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Carl Zeiss Meditec

Basiswert Carl Zeiss Meditec WKN JX4XQA ISIN DE000JX4XQA1 Basispreis 159,253 Euro K.O.-Schwelle 159,253 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent J.P. Morgan Hebel 4,1 Stop Loss Zertifikat 2,12 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.